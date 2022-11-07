عمرو هلال لـ «المال»: «Sell side» التابع لـ«سى آى كابيتال» يتبنى خطة توسعية

يتبنى بنك الاستثمار «sell-side» التابع لشركة «سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، خطة توسعية كبيرة لكافة أنشطتهُ التابعة خلال الفترة المقبلة، فى ظل النظرة المتفائلة للأوضاع على الصعيد المحلي.

حاورت «المال» عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «sell-side»، للوقوف على الخطة المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وخاصة فى ظل التحول الكبير الذى يشهدهُ الكيان.

ولفت «هلال» إلى أن ذراع «sell-side» يتبع شركة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، ويضم تحت مظلته إدارة الترويج وتغطية الاكتتابات، وصفقات الاندماج والاستحواذ إلى جانب التغطية البحثية والوساطة فى الأوراق المالية ونظيرتها السندات.

تجدر الإشارة إلى أن عمرو هلال تولى منصبه فى بنك الاستثمار منذ أغسطس الماضي، حيث يمتلك سابقة أعمال وخبرات أكثر من عشرين عامًا فى مجالات أسواق المال وأسواق الدين والاستثمار المباشر فى مصر، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة.

وبدأ هلال حديثه عن عملية التكامل الأخيرة التى تتم فى الوقت الحالى بين شركة «مصر كابيتال» و«سى آى كابيتال القابضة»، موضحًا أنهُ بموجب هذه الخطة ستنضم مجموعة من الأنشطة للأخيرة كخدمات ترتيب إصدارات الدين والوساطة فى أدوات الدين على سبيل المثال، لتخلق منها منصة خدمية متكاملة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار “sell-side”، أن نقل بعض أنشطة مصر كابيتال قد بلغ مرحلته الأخيرة، وأن الشركة ستقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل فور الانتهاء منها.

وكانت شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، قد أفصحت للبورصة المصرية منذ أيام أن عملية الدمج مع شركة مصر كابيتال سوف تكون بين بعض الأنشطة القائمة فى كل من الشركتين التابعتين لبنك مصر، على أن تظل الشركتان قائمتين، موضحةً أنهُ لم يتم حتى الوقت الحالى الانتهاء من تلك العملية.

وأوضح هلال، أن تركيز «سى آى كابيتال» سابقًا كان متعلقًا بعمليات الترويج وتغطية الاكتتابات وصفقات الدمج والاستحواذ، ومع الوقت أصبحت الشركة تمتلك منصة كاملة لخدمات بنوك الاستثمار تغطى كافة الأنشطة فى أسواق المال أو أسواق الدين.

وتناول «هلال» فى حواره مع «المال» كل نشاط من التابعين لبنك الاستثمار “sell-side” على حدة، ليوضح تفاصيل ما تم إنجازهُ من فريق العمل خلال الفترة الماضية، وتفاصيل الخطة المستقبلية.

«الترويج وتغطية الاكتتابات»

على صعيد الترويج وتغطية الاكتتابات، قال الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار “sell-side” إن الشركة كانت قد تمكنت خلال العام الماضى 2021 من تنفيذ طروحات أولية وثانوية فى السوق المحلية بقيمة 500 مليون دولار.

ولفت إلى أن «سى آى كابيتال» تتصدر دور الريادة فى نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات فى السوق المحلية منذ الـ 4 سنوات الأخيرة، مما جعلها تقتنص حصة سوقية متميزة.

وأضاف أن من أبرز الطروحات التى تولت الشركة إدارتها فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة كان «تعليم لخدمات الإدارة» و«إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، إلى جانب عملية الطرح الثانوى لشركة «أبو قير للأسمدة والبتروكيماويات».

وتجدر الإشارة إلى أن التداول على سهم شركة «إى فاينانس» فى البورصة المصرية كان قد بدأ بأواخر شهر أكتوبر لعام 2021، وتم حينها تغطية الطرح الخاص لصالح الشركة بمعدلات تراوحت بين 3 و4 مرات، بمشاركة صناديق استثمار دولية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، وبواقع 61 مرة للطرح العام.

أما على صعيد شركة «تعليم»، فقد تم بدء التداول على سهمها فى البورصة المصرية مع بداية شهر إبريل لعام 2021، تم تغطية شريحة الطرح العام حينها بأكثر من 29 مرة، وبنحو 2.34 مرة للخاص.

وأوضح أن الشركة تتولى خلال الوقت الحالى إدارة مجموعة من الملفات، مشيرًا إلى أن أحجام الطروحات التى شهدتها الفترة الأخيرة كانت لا تقل عن 100 مليون دولار، مما مكن الوصول من جذب استثمارات خارجية لصالحها.

«صفقات الاندماج والاستحواذ»

أما على صعيد صفقات الاندماج والاستحواذ، فقال هلال، إن الشركة نفدت صفقات خلال العام الماضى بقيمة مليار دولار، وضمت مستثمرين من خارج مصر.

وأوضح أن صفقة استحواذ شركة الدار الإماراتية على السادس من أكتوبر – سوديك”، كانت من أبرز الصفقات التى تولت «سى آى كابيتال» إدارتها خلال الفترة الماضية، وأيضًا تقديم الخدمات الاستشارية لمجموعة «أغذية» فى صفقة الاستحواذ على %60 من أسهم «أبو عوف».

وأكد بشكل عام، على صدارة «سى آى كابيتال» بأنشطة صفقات الاندماج والاستحواذ فى السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة مجموعة أغذية أعلن فى إفصاح رسمى لسوق أبو ظبى للأوراق المالية خلال يوليو الماضي، عن موافقته على استحواذ شركة «سينرجى هولدكو» التابعة على %60 من شركة أبو عوف، بسعر مبدئى يقدر بنحو 2.920 مليار جنيه.

وعلى جانب آخر كانت صفقة «الدار – سوديك» واحدة من أكبر الصفقات التى شهدتها السوق المحلية خلال الفترة الماضية، بمعدل استجابة بلغ %85.5 من حملة أسهم الأخيرة بعدد أسهم 304.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية للصفقة وصلت لـ 6.1 مليار جنيه.

«ترتيب إصدارات الدين»

لفت هلال إلى أن نشاط أدوات الدين كان يتبع فى البداية شركة «مصر كابيتال» وتم انضمامه حديثًا تحت مظلة بنك الاستثمار “sell-side”، موضحًا أن الأولى كانت قد قطعت باعًا طويلاً من النجاح فى عمليات إصدار متنوعة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه منذ انضمام النشاط تحت مظلة بنك الاستثمار «sell-side» التابع لـ«سى آى كابيتال»، فقد تم الانتهاء من عمليتى توريق بقيمة 2.8 مليارات جنيه لصالح شركة «جلوبال كورب» للخدمات المالية و«تمويل القابضة» للتمويل العقاري.

ولفت إلى أن الشركة تُدير حاليًا مجموعة من العمليات المتنوعة، ما بين سندات التوريق والحقوق المستقبلية وغيرها، موضحًا أن الأخيرة عليها اهتمام كبير من جانب المتعاملين فى السوق المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن «سى آى كابيتال» كانت قد أعلنت مؤخرًا إن إصدار شركة تمويل للتمويل العقارى بقيمة 1.598 مليار جنيه على خمسة شرائح، الأولى بقيمة 206 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا.

والثانية بقيمة 614 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع وثلاثون شهرًا، والثالثة بقيمة 419 مليون جنيه بفترة استحقاق واحد وستون شهرًا، والرابعة بقيمة 290 مليون جنيه بفترة استحقاق أربعة وثمانون شهرًا، والخامسة بقيمة 67 مليون جنيه بفترة استحقاق مائة وتسعة عشر شهرًا.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+ وAA للثانية، AA- للثالثة وA للرابعة وA- للخامسة.

بينما يأتى إصدار جلوبال كورب بقيمة 1.284 مليار جنيه على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 200 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والثانية بقيمة 533 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع وثلاثون شهرًا، والثالثة بقيمة 484 مليون جنيه بفترة استحقاق ستون شهرًا، والرابعة بقيمة 67 مليون جنيه بفترة استحقاق سبعون شهرًا.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+ وAAللثانية، A+ للثالثة وA للرابعة.

«قسم البحوث»

وفيما يتعلق بنطاق التغطية البحثية الخاصة بالشركة، قال إن «سى آى كابيتال»، تُغطى أكثر من 80 شركة مقيدة فى 5 أسواق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها قطر والكويت وغيرها وذلك بخلاف السوق المحلية.

ولفت إلى أن الشركة لديها خطة توسعية فى أسواق السعودية والإمارات من خلال إتاحة التغطية البحثية على المزيد من الشركات المدرجة.

وأوضح الرئيس التنفيذى ببنك الاستثمار “sell-side”، إن قسم البحوث بخلاف التغطية البحثية يتيح فرص عقد لقاءات على الشركات محل التغطية مع العديد من المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين.

ونوه إلى أن هذه اللقاءات تكون بغرض عرض الأسهم صاحبة قصص النجاح على المستثمرين الخارجيين بهدف جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المحلية.

«الوساطة فى الأوراق المالية والسندات»

وعلى صعيد شركة السمسرة التابعة، قال إن الكيان التابع دائمًا ما يحتل إما الصدارة أو الوصافة فى ترتيب شركات الوساطة فى السوق المحلية.

ولفت إلى أن ذراع السمسرة يحتل دائمًا الصدارة أيضًا على صعيد تعاملات المؤسسات الدولية والإقليمية، فيما تعتبر مصر بمثابة السوق الرئيسية، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس التوسع إقليميًّا خلال الفترة المقبلة، سواء على صعيد السمسرة أو التغطية البحثية أو نشاط بنوك الاستثمار بشكل عام.

أما على صعيد شركة الوساطة فى السندات، قال هلال، إن حجم الصفقات التى نفذتها الشركة منذ بداية العام الجاري، سجلت قيمة إجمالية أكثر من 160 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

كان مجلس إدارة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية قد وافق فى مارس الماضى على شراء كامل حصة «مصر كابيتال» فى أسهم رأسمال تابعتها للوساطة فى السندات، بنسبة %99.9 فضلًا عن شراء كامل حصة حصتها البالغة 125 ألف سهم فى شركة «لايتهاوس» للاستثمار التعليمى.

ويقدر حجم الأصول المدارة لشركة «مصر كابيتال» بنحو 38 مليار جنيه خلال العام الماضى، فى حين بلغت أصول سى آى مانجمنتت – ذراع سى آى كابيتال لإدارة الأصول نحو 15 مليارا، وبذلك سيدير الكيان الجديد أصولا بقيمة إجمالية تدور حول 53 مليارا.

«الرؤية للسوق المصرية»

وعلى صعيد نظرتهُ للسوق المحلية، قال هلال، إنها تعرضت للعديد من الضغوط خلال الفترات الأخيرة، بسبب توالى الأزمات العالمية، على رأسها التضخم المرتفع وغيرها من العوامل الأخرى، مؤكدًا أن السوق المصرية تجاوزت العديد من التحديات المتتالية التى شهدها العالم مؤخرا، مشددًا على قدرة السوق المصرية على التجاوب والتعافي، نظرًا للإجراءات والإصلاحات الاقتصادية المستمرة من قبل الحكومة المصرية والجهات التشريعية المنظمة لسوق المال.

وأشار إلى أن معظم الشركات المدرجة فى سوق الأسهم المحلية تمكنت خلال الفترات الماضية، من تحقيق نتائج جيدة، على الرغم من كافة التأثيرات السلبية المحيطة بها، موضحًا أن التقلبات المستمرة تعتبر سمة أساسية للأسواق الناشئة، وعادة ما يكون لدى الكيانات العاملة بها، قدرة على التكيف مع تلك الظروف.

ولفت إلى أنهُ بالنظر لتعاملات الأجانب فى البورصة المصرية، فالتخارج كان ظاهر على أدائهم خلال الفترات الماضية من غالبية الأسواق الناشئة، ولكن فى معظم الطروحات التى تمت مؤخرًا فى السوق المحلية وعلى رأسها “إى فاينانس” كان لهم ظهور قوى.

وشدد هلال على أن عودة الأجانب للتعامل بالأسواق الناشئة بشكل عام مرتبط بتحسن الأوضاع العالمية واستقرارها، موضحًا أن الجهود التى تبذلها القيادات فى أسواق المال المحلية، وتيسيرات القيد، سيكون لها مردود إيجابى على أداء السوق أيضًا.

وتعتبر شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية هى المجموعة الرائدة فى مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصرية.

وتقدم الشركة باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والإقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوى الملاءة المالية.

كما تقدم خدماتها الاستشارية فى مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة فى الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث.

ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي، كما تقدم خدمات تمويل متناهى الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي.

ارتفعت صافى أرباح سى اى كابيتال -ذراع بنك مصر- إلى 341 مليون جنيه، بعد الضرائب وحقوق الأقلية فى النصف الأول من عام 2022، مقارنة بنحو 172 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021، بزيادة نحو الضعف بعد تسجيلها إجمالى إيرادات 1.612 مليار جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية «سى اى كابيتال» القابضة بنحو %91.59 لصالح بنك مصر، والباقى أسهم تداول حر، فى البورصة المصرية.

«تعليم» و«إى فاينانس» أبرز عمليات الإدراجات التى تولتها الشركة مؤخراً

إتمام صفقات العام الماضى بمليار دولار على رأسها «الدار – سوديك» و«أبو عوف»

قسم البحوث يُغطى أكثر من 80 شركة مقيدة فى 5 أسواق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تدرس الاختراق الإقليمى خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد السمسرة أو التغطية البحثية أو بنوك الاستثمار