عمرو نصار: تقييم استراتيجية صناعة السيارات قبل دور الانعقاد المقبل للبرلمان

%40 طاقات إنتاجية غير مستغلة بالقطاع الصناعى.. وإعادة النظر فى هيكل الصادرات.. ومنظومة مساندة المعارض «نقطة سلبية» محمد ريحان: كشف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى تقييم ومراجعة إستراتيجية صناعة السيارات، بالتعاون مع وزارات المالية والاستثمار والتعاون

%40 طاقات إنتاجية غير مستغلة بالقطاع الصناعى.. وإعادة النظر فى هيكل الصادرات.. ومنظومة مساندة المعارض «نقطة سلبية»



محمد ريحان:



كشف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى تقييم ومراجعة إستراتيجية صناعة السيارات، بالتعاون مع وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط.

وقال إن هذا الملف يأتى على رأس الملفات التى توليها الوزارة أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، مضيفاً خلال أول مؤتمر صحفى له أمس، بعد توليه الحقيبة الوزارية، أنه من المتوقع الانتهاء من صياغتها ومراجعتها قبل دور الانعقاد الجديد للبرلمان، مشيراً إلى أن من حق البرلمان الموافقة عليها أو رفضها، و«مش لازم نستعجل عليها».

وفيما يتعلق بالصناعة المحلية، أكد وجود نحو %40 طاقات إنتاجية غير مستغلة بالقطاع الصناعى، خلال الوقت الحالى.

وأشار إلى أن وزارته تسعى للعمل بقوة على استغلال تلك الطاقات، عبر طرح الحلول اللازمة لمساندة الصناعة، بدعم من القيادة السياسية، مشدداً على ضرورة إعادة صياغة الواردات المصرية، واستيراد منتجات تخدم الاقتصاد القومى بصفة عامة، والصناعة الوطنية بصفة خاصة.

وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتنمية الصادرات، كشف أنه يجرى حاليا إعادة النظر فى هيكل الصادرات المصرية، عبر التركيز على المنتجات ذات القيمة التنافسية الكبيرة، والعمل على زيادة نفاذها لمختلف الأسواق، مشيرا إلى أن الوزارة تتشاور حاليا مع عدد من الدول، وبصفة خاصة فى القارة الأفريقية، بهدف إيجاد تعاون صناعى مشترك يسهم فى فتح أسواقها أمام المنتجات المصرية.

وأكد أنه يجرى دراسة تصدير منتجات يتم تجميعها بتلك الأسواق، بما يدعم تعميق الصناعة، ونقل الخبرات، ويحفز على الاستيراد بقوة من مصر.

وعلى مستوى المشاركة فى المعارض الخارجية، وصف الوزير منظومة مساندتها التى تم اقرارها مطلع2017 بـ«النقطة السلبية»، وتؤثر على الاستثمارات المستهدفة، وقال إن بعض الاستثمارات يتم ضخها فى السوق المحلية، بهدف التصدير.

وطبقت وزارة التجارة منظومة جديدة لدعم المعارض الخارجية، مارس الماضى، تضمنت تحديد نسب المساندة بنحو %30 للشركات الكبيرة من تكلفة المعرض، و%40 للشركات المتوسطة، و%50 للشركات الصغيرة، مقابل نحو %80 لكل الشركات فى السابق.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت خطة تحرك شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة، ترتكز على تعظيم الاستفادة من الصناعات ذات الميزات التنافسية فى السوقين المحلية والخارجية، خاصة الصناعات كثيفة العمالة والتحويلية، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالتصميم والبرمجة، والمهن والحرف اليدوية.

وقال إنه يتم حاليا العمل بالتعاون مع الوزارات المعنية، لمواجهة جميع التحديات، بغرض تهيئة مناخ الأعمال لجذب استثمارات جديدة، وبصفة خاصة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير، لافتا إلى أن بعض تلك التحديات تم إزاحتها بالفعل، وجارى العمل على إيجاد حلول جذرية للأخرى، بتنسيق وتعاون كامل مع ممثلى مجتمع الأعمال، مثل اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، والمجالس التصديرية.