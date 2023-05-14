عمرو مصطفى يعلن موعد طرح ألبومه الغنائي «مالوش زي»

أعلن الملحن عمرو مصطفى للجمهور عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك” عن موعد طرحه ألبومه الغنائي القادم” مالوش زي ” ، فكتب عبر حسابه الساعات الأخيرة بعد نشره لصورة له قائلا ” وحشتوني ونقدر نتكلم في ال post ده مستني رأيكم في اخر أغاني نزلت على قناتي على يوتيوب وتعتبر أخر أغاني ألبوم (ملوش زي)، وأشوفكم أول شهر ٧ بالألبوم جديد”.

وأضاف عمرو مصطفى : “بدأت بأغنية الا انا وانتهى الألبوم بملوش زي أغاني الألبوم الا انا – رقصة – مين هيجاريه – سيبوه – يا دايرة – سلام سلام – هحكيلك قدام – غيرك مين – كان عنده حق – عايشين بالصورة – تيجي تيجي – ملوش زي مستني تقيم الألبوم”.

يذكر أن عمرومصطفى تصدر التريند بأغنية” يادايرة” مؤخرا ولاقت استحسانا لدى الجمهور المصري وحققت مشاهدات كبيرة كلمات مصطفى ناصر وألحانه .