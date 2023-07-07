عمرو مصطفى لـ«حبر سري»: تامر عاشور استباح ألحاني.. وصناعة الموسيقى دمرت (فيديو)

استضافت أسما ابراهيم ببرنامج ” حبر سري” المذاع عبر شاشة القاهرة والناس الساعات الماضية الملحن عمرو مصطفى في حلقة ساخنة كشف فيها عن الكثير من الأمور التي أثارت جدل حوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي والوسط الفني بعد اطلاقه فكرة الذكاء الاصطناعي في مجال الأغنية المصرية لأول مرة وغيرها من الأمور التي تحدث عنها .

أوضح عمرو مصطفى أن صناعة الموسيقى أصبحت أنن منتجي الأغاني يسرقوا أغاني وألحان، وأنا لسه مسروق مني أغنيتين من مطربي المهرجانات، هل هذا لا يعني إن الصناعة تعرضت للتدمير، وهل يرضيك وجود المهرجانات وصورتنا خارج مصر، واختفاء أصوات مثل أم كلثوم وعبد الحليم”.

رد الفنان عمرو مصطفى على التصريح الذي أدلى به المطرب والملحن تامر عاشور مؤخرا، ورفض فيه وصف عمرو مصطفى حال صناعة الموسيقى المصرية حاليا بالانهيار.

وعن تصريحات النجم تامر عاشور عنه في نفس البرنامج حينما تم استضافته الفترة الماضية بانتقاد عمرو مصطفى رد عليه قائلا ” “يا تامر في أغنية أنا عملتها لمصطفى صندل التركي، إنت أخذت اللحن والتوزيع الموسيقي، ونزلت الأغنية وكتبت عليها اسم ملحن تاني، والمفروض إنك داخل صناعة الموسيقى”.

وتابع قائلا : “إنت مثل من أمثلة استباحة الجمل اللحنية لأشخاص على قيد الحياة، والمفروض كنت تشيل الأغنية من يوتيوب لما عرفت إنها لحني وتستأذن مني، لكن ملقتش أي احترام واستباحها”.

حيث انتقد تامر عاشور عمرو مصطفى أثناء استضافته في البرنامج مؤخرا فقال عنه ” لايصح أن يقول أنه لاتوجد أسماء ناجحة في عالم الغناء ، مضيفا : “مش شرط يقول كلام عني شخصيا، لكن مينفعش تقول كل اللي في بلدك مش ناجحين لمجرد إن ليك مشكلة مع شخص واحد”، مضيفا “ينتقدني زي ما هو عايز، وفي الآخر الجمهور موجود، لكن مفيش حد ممكن يذوق النجاح إلا من على جيتار عمرو مصطفى دي بدعة، ومينفعش أنصب نفسي إله الفن، واللي مش هيشتغل معايا وقع”.