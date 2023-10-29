عمرو محمود ياسين يحتفل بتصدر «عيشها بفرحة» الأكثر مشاهدة

حرص خلال الساعات الماضية المؤلف عمرو محمود ياسين على الاحتفاء بحكاية درامية جديدة يقدمها ضمن حكايات مسلسل “55 مشكلة حب”، بعد تصدرها الأكثر مشاهدة بمصر حاليا والذي يقوم ببطولتها كل من هاني عادل وهبة مجدي وكوكبة من الفنانين.

وحكاية “عيشها بفرحة” هي الحكاية الدرامية الثالثة بمسلسل “55 مشكلة حب” المأخوذ عن كتاب دكتور مصطفى محمود، وتعرض عبر قنوات on حاليا، إخراج ألبير مكرم، ويشارك فيها رانيا منصور وحسن أبو الروس ومحمود ياسين نجل المؤلف عمرو محمود ياسني ونور إيهاب.

وتجمع بين البطلين هاني عادل “هادي نصار” وهبة مجدي “يسر” بالمسلسل قصة حب نشأت بينهما خلال الحلقات الماضية ، حيث التقيا أثناء عملهما معا بفيلم سينمائي جديد يقدمه هاني عادل ” هادي نصار” وتتولى المخرج المنفذ له هبة مجدي “يسر”.