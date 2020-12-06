عمرو محمود ياسين لـ«المال» : مهرجان القاهرة السينمائي تجاهل اسم وقيمة والدي

تعرضت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الساعات الماضية لموجة من الهجوم الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تجاهلها لتكريم الفنان الراحل الكبير محمود ياسين في الدورة الجديدة 42 التي تقام فعالياتها حاليا بدار الأوبرا المصرية، برغم أنه رحل عن دنيانا قبل إقامة المهرجان بأسبوعين تقريبا.

وجاءت موجة الهجوم بسبب أن محمود ياسين يعتبر من أهم رموز السينما المصرية، وقدم حوالي 170 فيلما سينمائيا في تاريخه الفني، ما بين أفلام عاطفية رومانسية، وأفلام أخرى وطنية، وأفلام اجتماعية، وجميعها نالت شهرة واسعة بمصر والوطن العربي.

“المال” تحدثت مع الفنان عمرو ياسين نجل الفنان الراحل محمود ياسين عن البوست الذي كتبه عبر حسابه الرسمي وأثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تجاهل المهرجان لقيمة محمود ياسين الفنية.

عمرو ياسين: ما حدث من مهرجان القاهرة السينمائي أضر به وليس باسم والدي

علق الفنان والمؤلف عمرو ياسين نجل الفنان الراحل محمود ياسين على تجاهل مهرجان عريق مثل القاهرة السينمائي لتكريم والده في الدورة الجديدة 42 الحالية ، بانه اندهش من هذا التجاهل للمهرجان لقيمة محمود ياسين السينمائية حيث قدم اكثر من 170 فيلما سينمائيا في تاريخه الفني ويعتبر أحمد اهم رموزها الفنية على مدى سنين طويلة.

وأكد عمرو في حديثه للمال أنه يصعب عليه أن لاينتبه مهرجان القاهرة السينمائي لأمر بهذه الأهمية ، خاصة ان ماحدث لايسئ لمحمود ياسين لانه أصبح في دار الحق وانما في ذلك اساءة لمهرجان القاهرة السينمائي.

لم نطلب تغيير جوائز ومسابقات القاهرة السينمائي

وعن رد المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي على هذا الامر ، بانه لم يقصد تجاهل اسم محمود ياسين في المهرجان لكن لايريد تقليد مهرجانات سينمائية اخرى تقوم بتكريم الفنانين الراحلين في حفل الافتتاح مثلا مثل الجونة السينمائي عقب عمرو ياسين فقال : اندهش من هذا الرد لدرجة انني اشك ان حفظي قال ذلك لانه ليس مطلوبا ابدا تغيير مسابقات وجوائز المهرجان وانما كان يكفي دقيقة فقط لوالده الفنان الكبير الراحل تكريما له ولقيمته السينمائية والفنية مثلما يتم في المهرجانات الاخرى ، لافتا انه لو لم يرغب في تقليد مهرجانات اخرى فلماذا يقوم بعمل ” ريد كاربت” للنجوم في المهرجان واحتفالات مثل مهرجان الجونة السينمائي.

وأكد عمرو أن ماحدث لن يضر اسم محمود ياسين في شئ وإنما أضر مهرجان القاهرة السينمائي فقط، لأن الكثيرين غير راضيين عما فعله من تجاهل لاسم وقيمة والدي الفنية والسينمائية.

فايزة هنداوي: حفظي لم يكن مقنعا في تبريره والمهرجان أخطا في تجاهله قيمة محمود ياسين

تقول الناقدة فايزة هنداوي أن مهرجان القاهرة السينمائي أخطا خطأ كبيرا في تجاهله لتاريخ فنان كبير بقيمة محمود ياسين ، لاسيما أن الراحل أسمه كبيرا في السينما المصرية تحديدا وأكبر من أن يكرم في مهرجان واحد ولو أقيم أكثر من مهرجان في سنة واحدة التي رحل فيها محمود ياسين يجب أن تكون هذه المهرجانات بأسمه .

وأكدت أن محمود ياسين كان يقدم كل الأفلام السينمائية في مشواره الفني ، حوالي 5 أفلام في السنة وكان فتى مصر الأول و المنتجين كانوا يذهبون له أولا ويعرضون عليه البطولة السينمائية لأفلامهم وحينما لا يوافق تذهب هذه الأدوار لنجوم آخرين .

وأوضحت هنداوي قائلة أن رد المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي على هذا الهجوم الذي تعرض له لعدم تكريم محمود ياسين في الدورة 42 الجديدة، بأنه لا يريد تقليد مهرجانات سينمائية أخرى مثل الجونة السينمائي ، كان غير مقنعا للكثيرين وسقطة منه وكلاما غريبا جدا ، وكان يمكن ان يقال تفسيرات أخرى مثل ” لم نستطع اللحاق في الوقت – أو سقط سهوا – عملنا ترتيباتنا قبل وفاته ” لكن رده كان سيئا للأسف .

يذكر أن السيناريست عمرو ياسين نجل الفنان الراحل محمود ياسين علق على هذا التجاهل من مهرجان القاهرة السينمائي لتكريم والده من خلال بوست كتبه على حسابه الرسمي قائلا ” ناس محترمة و محبة لتاريخ والدي رحمة الله عليه الفنان الراحل محمود ياسين ، بتسألني وتتساءل عموما كيف لا يكرم مهرجان القاهرة السينمائي وهو المهرجان الأول و الرسمي لمصر أسم الفنان محمود ياسين بهذه الدورة و قد رحل قبل أنطلاق المهرجان بحوالي 40 يوم؟ ، و أنا لا أملك أجابة عن هذا الأمر و ان كان قد سبق في دورات سابقه و في عهد إدارت أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام”.

وأضاف عمرو ياسين ” لكن ربما لا تعلم ادارة مهرجان “السينما” الحالية قيمة محمود ياسين “السينمائية ” وأنه هو أحد روادها الذي قدم ما يقارب الـ 170 فيلما.

وعليه يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل أنطلاق المهرجان ببضعة أسابيع أن نرى بالأفتتاح شيء ما اشارة ما لرحيل أحد أيقونات السينما المصرية و العربية .. و لكن البعض يبدو و كأنه لا يعلم .. أو لا يعرف .. أو غير مهتم أو غير مدرك .. أو أي حاجة.

واختتم البوست قائلا ” عموما أسم محمود ياسين محفورفي ذاكرة و وجدان كل محب للسينما ، و لكن وجب التعقيب على هذا الأمر بعد أن اثير من خلال محبيه و جمهوره ، رحم الله الوالد و أسكنه فسيح جناته . آمين”.

وجاء رد رئيس مهرجان القاهرة السينمائي عن هذا الأمر منذ ساعات ، أنه لا يريد تقليد مهرجانات سينمائية مثل مهرجان الجونة السينمائي الذي أحتفى في دورته الأخيرة برحيل الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت أيضا قبل أقامة الجونة بأسابيع قليلة .