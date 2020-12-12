عمرو محمود ياسين : سيتم تكريم والدي في بورسعيد نهاية ديسمبر

كشف أن والده سيكرم أيضا في احتفالية بالمسرح القومي 19 ديسمبر الجاري

كشف المؤلف عمرو ياسين نجل الفنان الراحل محمود ياسين في تصريح لـ”المال” أنه سوف يتم إقامة احتفالية خاصة لوالده تكريما له بمحافظة بورسعيد نهاية ديسمبر الجاري.

وأوضح أن بورسعيد ولد ونشأ فيها الفنان الكبير الراحل.

وأشار إلى أن التكريم تقديرا لمشوار والده الفني الطويل الذي قدمه منذ بداية السبعينات حتى السنين الأخيرة التي كان يقدم فيها أعمال فنية حققت له بصمة كبيرة بين ابناء جيله الفني .

وأضاف عمرو محمود ياسين أنه يتم حاليا التحضير لهذه الاحتفالية مع محافظة بورسعيد ، وسيحضرها الكثير من الشخصيات الهامة الذين يقدرون قيمة ومكانة والده الراحل محمود ياسين الفنية .

وأشار إلى أن والده سيكرم أيضا في احتفالية بالمسرح القومي 19 ديسمبر الجاري ، وسيحضرها كثير من الفنانين والشخصيات الهامة في مصر .

يذكر أنه أثيرت موجة من الهجوم مؤخرا على مهرجان القاهرة السينمائي ورئيس المهرجان خاصة المنتج محمد حفظي لتجاهل المهرجان تكريم محمود ياسين باعتباره من أهم رموز السينما المصرية والعربية في حفل الافتتاح الأيام الماضية .