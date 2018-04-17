عمرو قورة يوضح تحديات صناعة الإعلام المرئى والمحتوى التليفزيونى

محمد فتحىقال عمرو قورة، الخبير الإعلامى، إن هناك أربعة أسباب تمثل التحدى الأكبر لصناعة الإعلام المرئى والمحتوى التليفزيونى، أولها زيادة الإنفاق على البث التليفزيونى، مقارنة بالإيرادات الممكن تحقيقها، ومن ثم تتعرض القنوات للخسائر وتراكم الديون.وأضاف قورة، خلال ملتقى صناعة الإبداع فى نسخته

محمد فتحى





قال عمرو قورة، الخبير الإعلامى، إن هناك أربعة أسباب تمثل التحدى الأكبر لصناعة الإعلام المرئى والمحتوى التليفزيونى، أولها زيادة الإنفاق على البث التليفزيونى، مقارنة بالإيرادات الممكن تحقيقها، ومن ثم تتعرض القنوات للخسائر وتراكم الديون.

وأضاف قورة، خلال ملتقى صناعة الإبداع فى نسخته الثامنة، أن التحدى الثانى يتمثل فى زيادة أعداد القنوات الموجودة بالسوق، وهو ما يشتت المشاهدين.

وأشار إلى أن الثورة الرقمية فى بعض المنصات مثل “نت فليكس” وأمثالها، والتى تخاطب جيل الألفينات الذى يمثل 61% من سكان الوطن العربى تمثل أيضًا أحد التحديات التى تواجه صناعة الإعلام المرئى.

ولفت إلى أن التحدى الرابع يتمثل فى عدم وجود أي وسيلة لقياس نسب المشاهدة، على عكس المنصات الرقمية مثل يوتيوب وفيسبوك.

وأكد أنه وفقًا لتقرير سابق صادر عن شركة إبسوس لنسب المشاهدة، خلال الفترة بين 2012 حتى 2017، مع حذف كل من موسم رمضان وأشهر الصيف، فإن التليفزيون ظل يفقد خلال هذه الفترة نسبة كبيرة من المشاهدين كل عام حتى وصلت لمنطقة حرِجة.