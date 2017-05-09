عمرو قورة: الثقافة المالية للطفل أهم أهداف عالم سمسم

محمد فتحي:



قال عمرو قورة رئيس شركة الكرمة للإنتاج التعليمى، إن الهدف الرئيس من الموسم الجديد من برنامج “عالم سمسم” الذى يعود بعد توقف دام 8 سنوات، هو توعية الأطفال وتعليمهم كيفية التمكين المالى وزيادة ثقافتهم المالية والتخطيط للمستقبل وتحقيق أحلامهم وتحويلها إلى حقيقة.



وأضاف على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد للاحتفال بعودة البرنامج المقتبس من برنامج سيسمى ستريت، إن الأخير شاهده أطفال نحو 150 دولة حول العالم، منهم 16 دولة أنتجوا نسخة خاصة بهم، منهم مصر والإمارات وفلسطين والأردن.



وأشار إلى أن هذه النوعية من البرامج تشهد اجتماع وتكاتف كل من خبراء علم النفس والأبحاث مع الميديا لتحقيق المعادلة الصعبة وهو تقديم محتوى للأطفال يكون ترفيهى وهادف فى نفس الوقت.



ولفت إلى أن برنامج عالم سمسم تم إطلاقه لأول مرة عام 2000 لمدة 9 سنوات، تم فيهم إنتاج نحو 390 حلقة، إضافة لعمل دروس توعية لأكثر من 150 ألف أم فى رمضان.



جدير بالذكر أن شركة الكرمة للإنتاج التعليمى احتلفلت اليوم فى مؤتمر صحفى، بإطلاق موسم جديد من برنامج الأطفال الشهير “عالم سمسم”، فى شهر رمضان القادم، على قناة النهار، إضافة إلى بث فقرات قصيرة على راديو نجوم إف إم.