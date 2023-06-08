عمرو قنديل: «سيمنز هيلثنيرز» تسعى لدعم القطاع الطبي في إفريقيا

قال عمرو قنديل

مجلس إدارة «سيمنز هيلثنيرز» إن الشركة تسعى لتعزيز التعاون مع مختلف دول القارة الإفريقية خلال مشاركة الشركة بالمؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الثانية.

وأضاف في تصريحات لـ «المال» أن «سيمنز هيلثنيرز» قامت بالفعل بتدريب أكثر من 1,200 خريج على نطاق واسع في أكثر من 115 محاضرة. وتتطلع إلى زيادة توسيع قدرتها على استيعاب 2000 طالب سنويًا.

وعرضت سيمنس هيلثنيرز أحدث حلولها ومعداتها الطبية في جناحين منفصلين في القاعتين 2 و3، بالإضافة لمنطقة التدريب المتصلة المقامة هناك لتقديم دورات معتمدة من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر حصريًا للمشاركين المسجلين.

وتشمل حقيبة حلول الشركة التقنيات المتقدمة الخاصة بالأشعّة والتشخيص المختبري والاختبارات المقدمة في نقاط الرعاية وعلاج أمراض السرطان، هذا إلى جانب خبرة فاريان –وهي شركة تابعة لسيمنس هيلثنيرز – في علاج الأورام والرعاية.

سيستطيع الزوار أيضًا معرفة المزيد حول الدور الذي تلعبه سيمنس هيلثنيرز في تطوير قطاع تقديم الرعاية الصحية في مصر من خلال ما تقدمه في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية، مثل الاستشارات عن بعد والاستخدام الفعال للبيانات الطبية.

ووقعت الشركة في الآونة الأخيرة العديد من الاتفاقيات، ومنها شراكات طويلة الأجل مع منظمات غير حكومية مثل مؤسسة مجدي يعقوب في أسوان، و Future Hands في الإسكندرية.

بالإضافة إلى اتفاقيات خاصة برسائل الماجستير مع مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية رائدة للتعاون في مشاريع بحثية مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم مع مستشفى عين شمس التخصصي ومستشفى سرطان الأطفال لتدريب الأطباء والفنيين، بهدف تنمية قوى عاملة ماهرة عالية المستوى.