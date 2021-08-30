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عمرو فهمي : رئيس الوزراء تحدث معي حول كاريكاتير «شخصية مصراوي» (صور)

أكد رسام الكاريكاتير عمرو فهمي ان رئيس الوزراء أبلغه أنه ضحك مما ينشر فيه و"مازعلش"..
صفية حمدي 10:12 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 10:12 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

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قال رسام الكاريكاتير، عمرو فهمي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شكره على بابه الأسبوعى كل أحد- شخصية مصراوي ، والذي يستضيف رئيس الحكومة خلاله، مؤكدا أنه يضحك مما ينشر فيه و”مازعلش”.

وكتب عمرو فهمي بوست على صفحته الشخصية على فيس بوك حكى خلالها تفاصيل المكالمة، قائلا إن “مساء أمس رن هاتف التليفون، ألو، أهلا أستاذ هانى، صديقى العزيز، هانى يونس، هو زميلنا المستشار الاعلامى لرئيس الوزراء”.

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وأضاف: “ورد الأستاذ هانى: أهلا يا فنان، رئيس الوزراء عاوز يكلمك،وفى دقيقة لقيت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الخط، وكان هذا الحوار”.

وسرد عمرو فهمي نص الحوار كالتالي:

  • مساء الخير يا أستاذ عمرو، ويا رب تكون بخير
  • مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك
    & أنابأتابع الكاريكاتير بتاعك ..و باتصل بحضرتك أشكرك على بابك الأسبوعى يوم الأحد- شخصية مصراوي – ، اللى بتستضيفنى فيه، وبأحرص دايما على متابعته
  • يا فندم العفو، أنا خايف بس لا تكون حضرتك ساعات بتزعل من بعض الكاريكاتيرات وتعليقات فلاحنا الفصيح
    & لا خالص بالعكس، الكاريكاتير أحد فنون العمل الصحفى، اللى كلنا بنحترمه، خاصة أما بيكون متابع للأحداث، وبيعلق عليه بالرسم، أو بفقرة معبرة، وأنا الحقيقة كنت دايما بتابع الباب ده بتاعك زمان، وأضحك على ما ينشر فيه، ولم يكن يخطر ببالى أن أكون يوما فى مكان رؤساء الوزراء السابقين
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ضحك 😁😁😁

  • انت بتنورنا كل أحد يا دولة الرئيس و يدوم العز
  • شكراً عمرو بيه .. 😁
  • عمرو فهمي
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بقلم صفية حمدي

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