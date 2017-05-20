عمرو فارس: استثمارات السعودية بادرة أمل لتنمية الصعيد

المال ـ خاصأكد المهندس عمرو فارس، المتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري صعيد مصر، أن افتتاح هايبر ماركت "بنده" في السوق المصرية، خاصة في صعيد مصر يعد خطوة متميزة للمساهمة في تنمية الصعيد.وأضاف المهندس عمرو أن شركة "بنده" السعودية تبدأ استثماراتها في الصعيد من محافظة أسيوط؛ حيث تطلق أول هايبر ماركت ف

المال ـ خاص

أكد المهندس عمرو فارس، المتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري صعيد مصر، أن افتتاح هايبر ماركت “بنده” في السوق المصرية، خاصة في صعيد مصر يعد خطوة متميزة للمساهمة في تنمية الصعيد.

وأضاف المهندس عمرو أن شركة “بنده” السعودية تبدأ استثماراتها في الصعيد من محافظة أسيوط؛ حيث تطلق أول هايبر ماركت في الصعيد باستثمارات 150 مليون جنيه ويوفر حوالي 500 فرصة عمل جديدة، مشيراً إلى نية الشركة افتتاح فروع جديدة في باقي مدن الصعيد تصل إلى 15 فرعاً، مشيدا بأهمية ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صعيد مصر بعد البدء بتنفيذ الدولة لأهم إجراءات تنمية محافظات الصعيد، وبتوقيع الحكومة لبرنامج تنمية الصعيد مع البنك الدولي يناير الماضي بقيمة 500 مليون دولار لتطوير البنية التحتية بمحافظات الصعيد.

وأوضح أن هناك عددا من المشروعات لتنمية الصعيد ومنها طرح مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص في 8 محافظات بالصعيد، مساحة المجمع الواحد تصل ل300 ألف متر ويضم 200 مصنع صغير، وإقامة مجمع صناعة الأثاث بسوهاج على مساحة 70 فداناً لإنشاء 719 وحدة إنتاجية بتكلفة تقديرية 300 مليون جنيه، كما يغطي برنامج تكافل وكرامة نحو 1700 قرية في الوجه القبلي تستحوذ علي نسبة 82% من موازنة البرنامج، إلى جانب إطلاق برنامج فرصة لدعم أهالي الصعيد ويستهدف الأسر التي لم تستفِد من برنامج تكافل ولا تزال تعاني من الفقر.

ومن جانب آخر، طالب عمرو باستكمال ترفيق المناطق الصناعية، وتحديد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضى الصناعية، وزيادة عدد مراكز تدريب العمالة وتأهيلها لسوق العمل، والعمل على عدم تأخر توصيل الغاز الطبيعي للمصانع وتعزيز الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد إضافة إلى إنهاء مشاكل التعثر المالي لهذا القطاع.