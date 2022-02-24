عمرو عزت: اتحاد الجامعات العربية يسعى لتنفيذ 3 مشروعات لدعم السياحة البينية

قال الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية حاليا أن السياحة العربية تواجه مجموعة من التحديات أبرزها كيفية عدم الاهتمام بنشر الثقافة السياحية وأسلوب التعامل مع السياح.

وأضاف في تصريحات له، نسعى من خلال الاتحاد لتنفيذ 3 مشروعات هامة لدعم السياحة البينية بين الدول العربية، أولها تعميم العلم بالمجلات العربية وقد اتفقنا مع إحدى الشركات لمساعدة تلك المجلات على التسجيل بقاعدة سكوبر العربية خاصة وأن لدينا ٢٧٠٠ مجلة علمية بالوطن العربي، لافتا إلى أن مصر بإنشاء بنك المعرفة اتخذت خطوات ملموسة فى ذاك الاتجاه.





وأضاف سلامة أن الاتحاد بصدد الانتهاء من إعداد مشروع متكامل للتصنيف العالمى للجامعات العربية بجانب مشروع إنشاء جدار موحد لتصنيف المؤهلات ومعادلتها وتقييمها.

جاءت التصريحاتخلال افتتاح فعاليات المؤتمر الحادى عشر المقام ببورسعيد حاليا بعنوان السياحة العربية بين واقع التنافس وحتمية التكامل الذي تنظمه جمعية كليات ومعاهد واقسام السياحة العربية التابعة للاتحاد .



شارك بالمؤتمر لفيف من القيادات الأثرية والسياحية بالجامعات العربية ووزارتى السياحة والأثار تحت رعاية جامعة قناة السويس واتحاد الجامعات العربية بحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة نيفين جلال عيد أمين جمعية كليات السياحة والدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للأثاريين العرب.

ومن المزمع أن يستمر المؤتمر على مدار يومين ويناقش الواقع والطموح المستقبلية للسياحة البينية العربية وقضايا التنمية السياحية الشاملة والتكامل السياحى بين المثل الذهبي وإقليم سيناء وإقليم نيوم على التنمية المستدامة فى صعيد مصر .