لايف

عمرو عزت: اتحاد الجامعات العربية يسعى لتنفيذ 3 مشروعات لدعم السياحة البينية

خلال مؤتمر السياحة العربية بين واقع التنافس وحتمية التكامل
أماني العزازي 5:55 م, الخميس, 24 فبراير 22 5:55 م, الخميس, 24 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية حاليا أن السياحة العربية تواجه مجموعة من التحديات أبرزها كيفية عدم الاهتمام بنشر الثقافة السياحية وأسلوب التعامل مع السياح.

وأضاف في تصريحات له، نسعى من خلال الاتحاد لتنفيذ 3 مشروعات هامة لدعم السياحة البينية بين الدول العربية، أولها تعميم العلم بالمجلات العربية وقد اتفقنا مع إحدى الشركات لمساعدة تلك المجلات على التسجيل بقاعدة سكوبر العربية خاصة وأن لدينا ٢٧٠٠ مجلة علمية بالوطن العربي، لافتا إلى أن مصر بإنشاء بنك المعرفة اتخذت خطوات ملموسة فى ذاك الاتجاه.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الإثنين 21-2-2022 في مصر.. شديد البرودة ليلًا

وأضاف سلامة أن الاتحاد بصدد الانتهاء من إعداد مشروع متكامل للتصنيف العالمى للجامعات العربية بجانب مشروع إنشاء جدار موحد لتصنيف المؤهلات ومعادلتها وتقييمها.

جاءت التصريحاتخلال افتتاح فعاليات المؤتمر الحادى عشر المقام ببورسعيد حاليا بعنوان السياحة العربية بين واقع التنافس وحتمية التكامل الذي تنظمه جمعية كليات ومعاهد واقسام السياحة العربية التابعة للاتحاد .

اقرأ أيضا  ضبط سيدة قتلت مواطن في بني سويف.. والمتهمة: «اختلفنا فطعنته بالسكين»


شارك بالمؤتمر لفيف من القيادات الأثرية والسياحية بالجامعات العربية ووزارتى السياحة والأثار تحت رعاية جامعة قناة السويس واتحاد الجامعات العربية بحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة نيفين جلال عيد أمين جمعية كليات السياحة والدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للأثاريين العرب.

ومن المزمع أن يستمر المؤتمر على مدار يومين ويناقش الواقع والطموح المستقبلية للسياحة البينية العربية وقضايا التنمية السياحية الشاملة والتكامل السياحى بين المثل الذهبي وإقليم سيناء وإقليم نيوم على التنمية المستدامة فى صعيد مصر .

اقرأ أيضا  الداخلية تعيد طفلًا أجنبيًا ضل طريقه إلى أسرته في القاهرة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

محافظ الجيزة يوجه بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

محمود محسن 5:32 م, الخميس, 24 فبراير 22

انخفاض درجات الحرارة غدا.. واضطراب حالة البحر المتوسط والصغرى في الإسكندرية 10

عصام عميرة 4:11 م, الخميس, 24 فبراير 22

الأرصاد: بورسعيد ودمياط ومناطق من سواحل شمال الدلتا تحت تأثير السحب الرعدية

دعاء محمود 3:44 م, الخميس, 24 فبراير 22

السيسي: مصر تجاوزت الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار عامين

المال - خاص 3:12 م, الخميس, 24 فبراير 22

وفد سويدي يزور مصر لبحث سبل التعاون حول قمة المناخ «COP27»

سمر السيد 1:19 م, الخميس, 24 فبراير 22

الأردن تسجل 8 آلاف و144 إصابة «كورونا» ولبنان ترصد 3 آلاف و748

المال - خاص 1:39 ص, الخميس, 24 فبراير 22