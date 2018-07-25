عمرو عبدالجليل: لست منزعجًا كوني بطلا ثانيًا في مسلسل طايع

- الريس حربي أعجب الكثيرين وقدمته دون قراءة تفاصيل المسلسلحوار- أحمد حمديقدم النجم عمرو عبدالجليل شخصية مميزة في مسلسل طايع الفترة الماضية "الريس حربي"، وأشاد بها الجمهور والنقاد، واعتبروها أحد الأدوار الثانية التي خطفت الأضواء من أبطال المسلسلات، مؤكدا أن العمل الفني يحقق نجاحا لتوافر عناصر جيد

– الريس حربي أعجب الكثيرين وقدمته دون قراءة تفاصيل المسلسل

حوار- أحمد حمدي

قدم النجم عمرو عبدالجليل شخصية مميزة في مسلسل طايع الفترة الماضية “الريس حربي”، وأشاد بها الجمهور والنقاد، واعتبروها أحد الأدوار الثانية التي خطفت الأضواء من أبطال المسلسلات، مؤكدا أن العمل الفني يحقق نجاحا لتوافر عناصر جيدة كثيرة فيه، ولا يعتمد على شخص واحد فقط، وذلك ما حدث لمسلسل طايع.

“المال” التقت النجم عمرو عبدالجليل وكشف الكثير من كواليس مسلسل طايع وشخصية الريس حربي، ورأيه في البطولة المطلقة، وضرورة وجود رقابة فنية على العمل الدرامي ومواقع التواصل الاجتماعي.

قال النجم عمرو عبدالجليل ، بطل مسلسل طايع الذي قدم خلال رمضان الماضي، إن شخصية الريس حربي التي قدمها حظيت بإشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد، وبرغم ذلك فهو لا يسعى للظهور كبطل مطلق في عمل درامي الفترة المقبلة أبدا، وذلك لأن ما يشغله هو أن يختار دورا جيدا يقدمه للمشاهدين، سواء كان بطلا للعمل ويحمل اسمه أو بطلا ثانيا مثلما حدث في مسلسل طايع الذي لعب بطولته النجم عمرو يوسف.

وكشف في حواره للمال: أنه قرر تقديم شخصية الريس حربي في مسلسل طايع دون أن يقرأ جميع حلقات العمل وتفاصيله الكثيرة؛ لأنه لم يكن يملك وقتا كافيا قبل تصوير المسلسل لقراءة المسلسل بشكل كامل، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها عملا فنيا في مسيرته الفنية دون أن يعرف جميع تفاصيله قبل بدء تصويره.

وأضاف عبدالجليل أنه قام بهذه المغامرة الفنية لأول مرة في مسلسل طايع لكونه تحمس للعمل بصورة كبيرة بسبب توافر عناصر كثيرة فيه منها النجم عمرو يوسف، حيث يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في الشارع المصري والعربي ونجم موهوب حقيقة ويحبه جدا، بالإضافة لوجود شركة إنتاج قوية “ماجنوم” لرامي إمام وكذلك باقي فريق الممثلين القديرة سهير المرشدي ومي الغيطي وأحمد داش.

ورد النجم الكبير على انتقاد البعض لمشاهد القتل التي تكررت في الكثير من أحداث مسلسل طايع فقال: هذه المشاهد قد تكون أزعجت البعض لكن في نفس الوقت أحدثت حالة من التشويق والإثارة في العمل وجذبت الكثيرين لمشاهدته والتركيز في تفاصيله.

وأبدى عبدالجليل عدم انزعاجه أبدا من تقديمه دورا ثانيا في المسلسل، مؤكدا أن بطل العمل ليس بترتيب الأسماء على تتر العمل الفني وإنما بما يقدمه للجمهور من جودة وأداء تمثيلي مميز، لافتا إلى أيضا إلى أنه طالما قرر الموافقة على أن يكون بطلا ثانيا لأي عمل فني درامي أو سينمائي فلن ينزعج من كتابة اسمه في اللوحة الثانية لتتر المسلسل أبدا.

وأوضح عمرو أنه، لا يعتبر ذلك تنازلا عن حقه الأدبي أبدا برغم أن هناك فنانين ونجوما يشترطون كتابة أسماءهم في اللوحة الأولى للعمل الفني وتاريخهم الفني أقل منه بكثير، مشيرا إلى أن من حق أي فنان أن يقيم نفسه ومكانته التي يستحقها كما يريد لكنه يرى نفسه في مكانة جيدة وسعيد بها ولا يشعر بأي تأزم نفسي أبدا.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بإشادة النقاد والجمهور لدوره في المسلسل، لافتا إلى أنه كان يسمع تعليقات أن أدوار البطولة الثانية خطفت الأضواء الفترة الماضية من أبطال المسلسلات، موضحا أن هذا الكلام ليس سليما لأن العمل الفني يحقق نجاحا بتوافر عناصر جيدة فيه، ولا يعتمد على شخص واحد فقط، ومسلسل طايع حقق نجاحا كبيرا لأن عمرو عبدالجليل وعمرو يوسف وسهير المرشدي وأحمد داش والمخرج عمرو سلامة وجميع العناصر كانت مميزة.

وعن رأيه في ضرورة وجود رقابة على الأعمال الدرامية المقدمة للجمهور قال: يجب أن يكون كل فنان رقيبا على نفسه أخلاقيا ويراعي ما يقدمه للناس في بيوتهم قبل أن توجد رقابة من مسؤول معين على العمل الدرامي، وفي النهاية أرى أننا جميعا كمبدعين يجب أن نراعي ونعي جيدا أن هناك آداب عامة يجب الالتزام بها.

وعن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي قال: لا أحبذ هذه الوسائل العصرية أبدا في حياتي منذ سنين طويلة وليس لدي أي موقف سلبي تجاهها لكن لا أحب استخدامها.