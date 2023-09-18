عمرو عباس: وزارة الهجرة مهتمة بملف التأمين على المصريين بالخارج

قال السفير عمرو عباس مساعد وزير الهجرة لشئون الجاليات إن الوزارة تولي اهتماما بملف التأمين علي المصريين بالخارج وتوفير حياة كريمة عند عودتهم إلي الوطن.

وأشار إلي الحرص علي توفير التغطية التأمينية للمصريين بالخارج من خلال وثيقة التأمين التي تتولي نقل وشحن الجثامين، كاشفا عن أنه يتم حاليا بحث إمكانية إنشاء صندوق أو وثيقة تأمين جديدة تتميز بمجموعة من المزايا التأمينية وتوفر مظلة حماية اجتماعية للمصريين بالخارج.

وأضاف أن لدينا رغبة حقيقية في توفير الحماية للمواطنين بالخارج في ظل الأحداث والأزمات في ليبيا لإعادة الآلاف من المصريين المقيمين بالخارج وقبلها من أحداث حرب أوكرانيا وروسيا.

وأوضح أن وزارة الهجرة تقوم بالترويج للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات وتعمل علي تشجيع المصريين العاملين بالخارج للاشتراك في المنظومة الجديدة، لافتا إلي تخصيص حلقات نقاشية بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي والهيئة المصرية للتأمين الاجتماعي.

ولفت إلى أن وزارة الهجرة تضع مصلحة المواطن علي رأس أولوياتها وترصد طبيعة الجاليات المصرية في دول العالم لحمايتهم ومساندتهم وتحقيق آمالهم.