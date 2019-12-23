اتصالات وتكنولوجيا

عمرو طلعت يعلن انتقال الاتصالات إلي العاصمة الجديدة في يونيو 2020

عمل الحكومة بها يعتمد على الرقمنة وتبادل المستندات أونلاين
محمود جمال 11:25 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19 11:25 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19

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كشف الدكتور، عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن انتقال وزارة الاتصالات إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال يونيو 2020، موضحا أن نقل الحكومة للعاصمة سيكون عملية نقل نوعى وليس مكانيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية الاثنين علي هامش افتتاح طلعت اكاديمية انترنت الاشياء في معهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.

وأكد الوزير أن آليات عمل الحكومة في العاصمة الإدارية ستعتمد على الرقمنة وتبادل المستندات بشكل إلكترونى.

وبين أنها ستكون حكومة تشاركية مكتملة ترتكز على جهة واحدة وهي منظومة الشباك الواحد لربط وتنقية قواعد البيانات.

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بقلم محمود جمال

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