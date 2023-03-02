عمرو طلعت يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المصرية للاتصالات وهواوي بمجال التحول الرقمي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوى العالمية بهدف توفير حلول من هواوى فى مجال التحول الرقمى.
وقع اتفاقية التعاون المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وجيم ليو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر.
جاء ذلك في ختام مشاركته فى فعاليات المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2023 المنعقد بمدينة برشلونة فى أسبانيا.
وفى سياق متصل اجتمع الوزير مع أنطونيو ميسا نائب أول رئيس شركة أوراكل Oracle لشؤون خدمة العملاء بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
كما التقى طلعت أيضا مع مارسين سمولارسكى كبير مديرى المبيعات فى شركة ماكس لينير Maxlinear بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وعدد من قيادات الشركة.كذلك عقد لقاءا مع كيفين سيمزر مدير العمليات بشركة تريند ميكرو Trend Micro العالمية.