عمرو طلعت يتفقد أعمال تطوير نادي المصرية للاتصالات

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، نادي الشركة المصرية للاتصالات بالمعادي، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير والإنشاءات داخل النادي.

كان في استقبال الوزير المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وعدد من النواب وأعضاء مجلس إدارة النادي.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول رؤية مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات في أعمال التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها على أرض النادي.

كما استمع لخطة العمل للإسراع في افتتاح النادي أمام العاملين بما يعزز من سياسة الشركة لنشر وتعزيز النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي بين موظفيها، للارتقاء بأدائهم الوظيفي وتحسين معدلات الإنتاج وزيادة حرصهم على التطوّر والتميّز والإبداع، إلى جانب تعزّيز التواصل الداخلي وروح الفريق بين الموظفين.

إنشاء ملاعب مكشوفة ومجمع مطاعم ومبنى اسكواش

واستعرض مجلس الإدارة خطة الأعمال الإنشائية الجديدة، والتي تتضمن إنشاء الملاعب المكشوفة وإنشاء عدد من المباني الجديدة مثل “بنك والمبني الإداري والاشتراكات، ومبنى الاسكواش ومجمع المطاعم”، إلى جانب تطوير استاد كرة القدم، وتطوير مجمع حمامات السباحة والصالة المغطاة .

وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات داخل النادي وأن يتم افتتاحه أمام العاملين بداية من العام القادم.

وخلال الجولة، وجه الوزير بضرورة إنشاء مركز متكامل للألعاب الرقمية داخل النادي، حيث أصبحت تلك الألعاب رياضة تنافسية متنامية على نطاق عالمي واسع، وضرورة الاهتمام بتدريب ودعم العاملين في هذا المجال وإقامة مسابقات دورية من أجل تحفيزهم وتطوير مهاراتهم.

وأشار إلى أن الألعاب الرقمية والوسائط التفاعلية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه والتسلية، بل أصبحت وسيلة هامة تساهم بشكل فعال في التثقيف وتطوير العملية التعليمية ونشر الوعي في كافة مناح الحياة.

رئيس الشركة: الانتهاء من دخول الموافقات لدخول المرافق للنادي

وأكد عادل حامد فى بيان صحفي، أن مجلس إدارة النادي قد وضع أولوية أساسية في أولى جلساته وهي العمل على افتتاح النادي أمام الأعضاء من ابناء الشركة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه قد تم الانتهاء من وضع التصميمات الهندسية الجديدة للنادي وسيتم البدء في مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك التصميمات بداية من العام الجاري 2020.

وتابع، أنه تم الانتهاء من الموافقات اللازمة لدخول المرافق إلى النادي وكذا الانتهاء من منظومة الاشتراكات وطباعة الكارنيهات للأعضاء، وتغيير شعار النادي وجار الانتهاء من الموقع الإليكتروني للنادي.

إلى جانب الانتهاء من أعمال الصيانة لشبكة المياة الرئيسية وأعمال رفع كفاءة المبني الاجتماعي والترفيهي، وإنشاء الأسوار المحيطة بساحة انتظار السيارات والقيام بعمليات تشجير سور النادي.

يذكر أن نادي المصرية للاتصالات تم إنشاؤه عام 1976 تحت اسم نادي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، وفي عام 2006 تم تغيير اسم النادي إلى نادي الشركة المصرية للاتصالات.

ويضم النادي أنشطة رياضية منها كرة القدم، وكرة السلة، والمصارعة، وكمال الأجسام إلى جانب أنشطة رياضية خاصة بأصحاب الهمم.