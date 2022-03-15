عمرو طلعت: نسبة السيدات العاملات في قطاع الاتصالات تصل إلى 40%

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لدعم وتمكين المرأة والفتاة المصرية.

وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتهيئة البيئة المناسبة لنشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة ومنها مبادرة “قدوة- تك”، و”هى رائدة”؛ مشيرا إلى مشاركة المرأة بقوة فى مبادرة “مُستقبلنا رقمى” التى تهدف إلى زيادة عدد المهنيين المستقلين للعمل فى خدمة السوق المصرى وتصدير خدمات رقمية للخارج.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات قمة “المرأة فى التكنولوجيا” التى نظمتها شركة مايكروسوفت فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة؛ وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر، ونيكول شامبين نائب السفير الأمريكى بالقاهرة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من القيادات فى القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى وقطاع الأعمال.

وقد توجه طلعت فى بداية كلمته بالتحية والتقدير لجميع السيدات الحاضرات؛ معربا عن سعادته بتواجده فى هذه الفاعلية التى تضم العديد من القيادات النسائية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذى يبعث على الفخر بقدرات المرأة المصرية؛ موضحا أن نسبة السيدات العاملات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بلغت أكثر من 35% وتصل إلى 40%، فيما تشكلن القيادات النسائية فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأغلبية بما يعكس قدرة المرأة المصرية على المنافسة والتفوق بعلمها وإبداعها وهو الأمر الذى يحرص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمراريته.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تناسب المرأة المصرية لاسيما فى العصر الحالى لكونها صناعة مؤسسة على الفكر الخلاق وهى ملكات تتميز بها المرأة المصرية دوما فى كافة مناحى حياتها، كما توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمرأة المرونة للعمل عن بُعد وبالتالى اختيار الزمان والمكان المناسب للعمل على النحو الذى يتيح لها الوفاء بالتزاماتها تجاه مسئوليتها الاجتماعية والأسرية؛ مشيرا إلى أن قدماء المصريين اتخذوا من سيدة “سشات” رمزا لحفظ البيانات؛ ولقد اتخذتها الوزارة شعارًا لها تكريسًا لدور المرأة وتقديرًا لأهمية البيانات والمعلومات.

وأشار طلعت إلى أنه فى إطار مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ فإنه يتم تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين بهذه القرى من خلال محو الأمية الرقمية وتعزيز المهارات الرقمية للمواطنين من أفراد الأسر المستهدفة؛ حيث يعد أحد أهم أهداف هذه البرامج هو تمكين المرأة فى الريف المصرى من تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتنمية مهاراتها واكتساب المعرفة والحصول على فرص عمل متميزة.

وفى ختام كلمته؛ وجه الوزير التهنئة للحاضرات بمناسبة عيد المرأة المصرية الذى يمثل أهمية خاصة لكونه يصادف ذكرى خروج المرأة المصرية لأول مرة للمطالبة بحق الأمة فى الاستقلال؛ وهو ما يشير الى أن المرأة هى عماد الأسرة المصرية.