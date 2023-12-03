عمرو طلعت: مصر محط أنظار العالم كدولة مصدرة لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لقاءً موسعا مع مجموعة من الشباب من رواد الأعمال، والمهنيين المستقلين، والمتدربين، وخريجي برامج الوزارة لبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” المنيا الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا لتوفير التدريب المتخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال لطلاب وخريجي الجامعة والشباب بمحافظة المنيا.

وأوضح الوزير أن الهدف من زيارة مركز إبداع مصر الرقمية المنيا هو التأكد من الأثر الذى تحقق نتيجة للبرامج التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المركز لبناء قدرات شباب المحافظة بما يمكنهم من المنافسة فى سوق العمل؛ مشيرا إلى أن سوق العمل خلال السنوات الأخيرة شهد تطورات ضخمة وأصبح مفتوحا لكل دول العالم، وهو الأمر الذى يتطلب من الشباب مواكبة هذه التطورات وتطوير مهاراتهم من خلال التدريب واكتساب الخبرات لكى يستطيع المنافسة فى سوق العمل العالمى.

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصة على بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية، وأن يقترن التدرب بفرص عمل؛ مشيرا إلى أن أحد أهداف مراكز إبداع مصر الرقمية هو بناء قدرات الشباب من كافة التخصصات والخلفيات الأكاديمية لتمكينهم من العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو دعم قدراتهم فى تطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة مجال عملهم وتخصصهم.



وأشار إلى أن هناك فجوة فى المهارات المتخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العالم مما يوفر فرص هائلة للشباب المصرى للالتحاق بسوق العمل العالمى؛ إذ أصبحت مصر محط أنظار العالم كدولة مصدرة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشغلت المرتبة الثالثة كأبرز المواقع العالمية فى صناعة التعهيد، موضحا أن القطاع حقق صادرات رقمية بقيمة 4.9 مليار دولار فى العام الماضى ومستهدف تحقيق 9 مليار دولار فى 2026؛ منوها إلى أن الوزارة حريصة على تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية لتمكين الشباب من العمل عن بُعد.

لبيب: التطوير الرقمي يضمن استدامة الأعمال

واستعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

وأشارت إلى أن الوزارة نفذت مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بمحافظة المنيا للمساهمة فى خلق نموذج عمل جديد يضمن استدامة أعمال التحول الرقمى، ويعزز الوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام؛ حيث تم تنفيذ حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (542) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة بواقع (806) شهادة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى للمواطنين لعدد (9738) مواطن من كافة الفئات المجتمعية بواقع (13495) مسار مختلف.

كما تم رفع الوعى الرقمى لعدد (10424) مواطن فى نحو 192 قرية من قرى حياة كريمة بالمحافظة، وتم تنمية الثقافة والمهارات الرقمية لعدد (1087) من العاملين المنتقلين لمجمعات الخدمات الحكومية بتلك القرى، وطبقاً لأحدث المعايير وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية والعالمية العاملة فى المجال.



كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد وقعت مذكرة تفاهم مع محافظة المنيا فى أغسطس 2022 للتعاون فى تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطنى المحافظة خاصة فى القرى المستهدفة بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لنشر الثقافة الرقمية وتنمية قدراتهم الرقمية، لتمكينهم اقتصادياً بما يوفر حياة كريمة لهم.

الظاهر: إيتيدا دربت أكثر من 310 مهنيين مستقلين في 2023

كما أوضح أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” أن الهيئة تعمل من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال (تيك) بالهيئة على توفير المناخ المحفز للابتكار وتحفيز العمل الريادى والابتكارى لدى الشباب فى كافة المحافظات بمراكز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا”؛ مضيفا أن الهيئة قامت بتدريب أكثر من 310 مهنيين مستقلين خلال عام 2023 وبإجمالي أكثر من 700 مهني مستقل منذ بداية تشغيل مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالمنيا عام 2021 حيث نجح منهم أكثر من 113 مهنيا مستقل في الحصول على عقود عمل حرة سواء من داخل مصر أو خارجها بالعملة الصعبة.

كما بلغ إجمالي عدد المتدربين 5729 بالمركز وكذلك تم دعم نحو 138 شركة ناشئة و729 رائد أعمال، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ كل هذه الأنشطة من خلال المشغل الحالى للمركز بمحافظة المنيا وهو شركة “أثر”، وذلك فى إطار استراتيجية الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص..

صالح:163 % زيادة في عائدات الخريجين من العمل الحر



وأوضحت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات خطط واعمال معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا؛ مشيرة إلى أبرز مؤشرات برامج التدريب المقدمة من المعهد داخل المركز للشباب من كافة أنحاء المحافظة والآثر المتحقق منها سواء من خلال خلق فرص عمل أو تمكين الشباب من مهارات سوق العمل الحر والعمل عن بُعد؛ مضيفة أنه خلال عام وشهرين زاد عدد المستفيدين بما يقدمه المعهد داخل المركز من استشارات المسارات المهنية والأنشطة من 4800 مستفيد إلى 9600 مستفيد أى بنسبة 100% .

كما زادت عائدات الخريجين من العمل الحر من 26000 دولار فى أغسطس 2022 إلى 68500 دولار فى ديسمبر 2023 أى بنسبة 163%، كذلك زاد عدد المستفيدين من البرامج التقنية والتطبيقية من 2000 إلى 5000 أى بنسبة 150%؛ مشيرة إلى أن المعهد يوفر برامج تدريبية داخل مركز إبداع مصر الرقمية المنيا فى 6 تخصصات تقنية مرتبطة بأسواق العمل الحر.



وشهد اللقاء استعراض نماذج من الشباب من خريجى برامج الوزارة والجهات التابعة لها بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا لتجربتهم في تطوير مهاراتهم من خلال الالتحاق بالبرامج التدريبية داخل المركز، إذ أوضح أحد الشباب كيف أهلته هذه البرامج في الحصول على فرص عمل متميزة في أحد البنوك وكذلك في واحدة من الشركات المتخصصة.

فيما استعرض أحد الشباب تجربته في العمل كمهني مستقل للعمل من مصر لأحد الشركات المتخصصة في الولايات المتحدة.

كما أشاد أحد خريجى برامج المركز من المهنيين المستقلين بالبرامج التى حصل عليها من خلال المركز والتى أهلته للعمل فى سوق العمل الحر العالمى بشكل وفر له المرونة فى اختيار الوقت والمشروع الذى يرغب فى تنفيذه.

كما تم استعراض نموذجين لرائدات أعمال من أصحاب الشركات التكنولوجية الناشئة التى تم احتضانها بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا؛ إذ استعرضت رائدة الأعمال صاحبة شركة “خالة العيال” الخدمات التى تقدمها الشركة المتخصصة فى مجال تقديم خدمات لرعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم؛ مشيدة بما وفره البرنامج لها من دعم لتطوير فكرتها وتنمية أعمالها؛ مشيرة إلى أنه تم تكريمها من رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة المنيا .

كذلك أشارت رائدة الأعمال صاحبة شركة Rockets Learning إلى خطط الشركة للتوسع فى أعمالها فى أفريقيا؛ مستعرضة الخدمات التى توفرها الشركة من خلال تطبيق تعليمى مصمم لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب رياض الأطفال، والصف الأول إلى الثالث.

عمرو طلعت يتفقد معامل مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا

وعقب اللقاء قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء أسامة القاضى بجولة تفقدية داخل معامل مركز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” المنيا للإطلاع على الأنشطة والبرامج التدريبية التى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز لتوفير التدريب التقنى وتنمية المهارات التكنولوجية لطلبة وخريجى الجامعة، والشباب من محافظة المنيا، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال.

جدير بالذكر أن الوزير يقوم اليوم بزيارة لمحافظة المنيا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.