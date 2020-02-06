عمرو طلعت لموظفي المصرية للاتصالات: «الشركة مش للبيع»

أضاف عمرو طلعت - في تصريحات صحفية - أن المصرية للاتصالات ليست للبيع ولكن حصتها فى فودافون مصر هي التى محل العرض المقدم للبيع المحتمل من جانب الاتصالات السعودية" stc" إلى مجموعة فودافون العالمية

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم ، الخميس ، أول فرع لشركة المصرية للاتصالات “wE “بعد ميكنته بالكامل وتطويره لتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة للمواطنين بصورة إلكترونية.

وأضاف عمرو طلعت – في تصريحات صحفية – أن المصرية للاتصالات ليست للبيع ولكن حصتها فى فودافون مصر هي التى محل العرض المقدم للبيع المحتمل من جانب الاتصالات السعودية” stc” إلى مجموعة فودافون العالمية

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعدد من كبار المديرين التنفيذيين للشركة المصرية للاتصالات ومنهم المهندس عبد الستار الشيخ نائب رئيس المصرية للمناطق الجغرافية ومحمد أبو طالب نائب رئيس الشركة لقطاع التسويق .

وكانت شركة فودافون مصر حققت أكبر إيرادات فى تاريخها بقيمة 1.3 مليار يورو، بما يعادل 24.3 مليار جنيه خلال العام الماضي 2019.

وبلغت إيرادات فودافون فى الربع الأخير من العام الماضي 356 مليون يورو، بما يتجاوز 6.2 مليار جنيه.

وكانت «فودافون مصر» قد حققت إيرادات بقيمة 18.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي؛ ليتجاوز إجمالي إيراداتها عن العام الماضي 24.3 مليار جنيه.

وقالت النتائج المالية لمجموعة فودافون العالمية، إن عدد عملاء فودافون تجاوز 40 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 39.8 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019.

فيما يبلغ عدد عملاء الاشتراك الشهري فى فودافون مصر نحو 10.6 % من إجمالي عملائها، بعد 150 ألف مشترك جديد خلال الربع الأخير من العام الحالي.

كما ارتفع عدد عملاء الإنترنت المنزلي بشركة فودافون إلى 637 ألف مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 605 آلاف مشترك بنهاية سبتمبر 2019، بعد جذب 32 ألف مشترك فى الربع الأخير من العام الماضي.

ويعتبر العائد من مستخدم المحمول بشركة فودافون الأعلي بين شركات المحمول المصرية؛ حيث وصل إجمالي متوسط العائد من المستخدم بالشركة فى الربع الأخير من العام الماضي إلى 48.9 جنيه شهريا.

وبلغ متوسط العائد من المستخدم لعملاء الكارت المدفوع مقدمًا نحو 43.1 جنيه شهريا، بينما بلغ متوسط العائد من المستخدم لعملاء الاشتراك الشهري نحو 99.3 جنيه شهريا.