عمرو طلعت: جمعية «اتصال» قلب المجتمع المدني المعلوماتي

احتفلت “اتصال” لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعيدها السنوي الـ 18 وتشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة المهندس حسام مجاهد رئيس شركة IPMagix وبمشاركة وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الاحتفالية تم تكريم الشركة الفائزة بجائزة الدكتور طارق كامل للإبداع وريادة الأعمال وفازت بها شركة Seavo بجائزة قدرها 100 ألف جنيه بعد أن تقدم لهذه الجائزة 140 شركة واختارات لجنة التحكيم شركة Seavo لهذه الجائزة .

كما كرم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات مجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتور حازم الطحاوي على ما حققه من إنجازات خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس ايجابا على أعمال الجمعية والشركات الأعضاء.

واستعرض المهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية اتصال في كلمتة استراتيجية الجمعية خلال الفترة من 2022 حتى 2026 والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية أبرزها : الإبداع ، تطوير وتنمية الصناعة، التحول الرقمي للدولة المصرية .

ومن جانبه ثمن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدور الرائد الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في مصر في قطاع تكنوولجيا المعلومات وأبرزها دور جمعية اتصال ، مشيرا إلى أن “اتصال” هي قلب المجتمع المدني المعلوماتي وهناك تعاون متصل وبناء بينها وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات والجهات التابعة لها .

وتابع طلعت: إننا مستمرون في دعم المسيرة التنموية لكل القطاعات خاصة وإن تكنولوجيا المعلومات باتت هي القاسم المشترك في كل المشروعات القائمة وما تقوم به الدولة المصرية من نشاط واضح وملحوظ في منظومة التحول الرقمي وهو ما أهلها اليوم إلى أن يصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أكثر القطاعات التي تحقق نمو في مصر ، لذلك أصبح لزامًا علينا أن نتواصل ونتعاون مع كل القطاعات لبناء مصر الرقمية خاصة وأن هذا المجتمع يرتكز على الاتصالات والتكنولوجيا ويصبو إلى أن تصبح الاتصالات وسيلة فعالة لتحقيق نجاح تنموي .

وشدد على أن وزارة الاتصالات مستمرة في العمل في كافة محاور الاستراتيجية والتي تتناغم مع استراتيجية جمعية اتصال ونسعى جميعا لتدعيم وتقوية البنية التحتية المعلوماتية واكتمال الاتساق التشريعي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث تستهدف المحاور التنموي للقطاع تحقيق التحول الرقمي ورقمنة الخدمات ورعاية الإبداع وخلق مجتمع قادر على الفكر والإبداع والتنمية البشرية القائمة على بناء الإنسان المصري .