عمرو طلعت: توصيل 5 آلاف مبنى حكومي بالفايبر بتكلفة مليار جنيه بنهاية الربع الأول

الحكومة بصدد طرح الخدمات الحكومية الرقمية في قطاعات المرور، والتوثيق، والتموين، والاستثمار على مستوى الجمهورية خلال شهرين

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة بصدد طرح الخدمات الحكومية الرقمية في قطاعات المرور، والتوثيق، والتموين، والاستثمار على مستوى الجمهورية خلال شهرين.

وأضاف، خلال كلمته بجمعية اتصال، اليوم الاثنين، أن تلك الخدمات سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية، بعد أن بدأت في بورسعيد، العام الماضي.

ولفت إلى أن إتاحة تلك الخدمات يتطلب توصيل 5 آلاف مبنى حكومي بكابلات الألياف الضوئية، بتكلفة مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشار طلعت إلى أن الخطة الحالية تتضمن توصيل 35 ألف مبنى حكومي بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال 36 شهرًا.

وتطرَّق إلى أن المواطن يمكنه الحصول على تلك الخدمات عبر تطبيق المحمول، أو موقع على الإنترنت، أو من خلال مكاتب البريد، أو عبر مركز اتصال حكومي.

ونوه بأنه في عام 2019 تم الانتهاء من مشروع الآثار الرقمية، والانتهاء من منظومة صرف معاشات السيدات، بالتعاون مع وزارة التموين، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع المنصة الرقمية لتسجيل الأجانب للحصول على الإقامة في مصر.

محمود جمال وأحمد عوض