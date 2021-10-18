اتصالات وتكنولوجيا

عمرو طلعت : «الاتصالات» تضع المرحلة الثالثة لتطوير خدمات الإنترنت الثابت مع بيت خبرة عالمي

2 مليار دولار استثمارات المرحلتين الأولي والثانية للمشروع
محمود جمال 11:50 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 11:50 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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قال الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات ، أن الوزارة بصدد التعاقد مع بيت خبرة عالمي لوضع ملامح المرحلة الثالثة لمشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة جودة خدمات الإنترنت الثابت فى مصر ، موضحا أن استثمارات المرحلتين الأولي والثانية من خطة التطوير بلغت حوالي ملياري دولار .

جاء ذلك على هامش اليوم الثاني من فعاليات الدورة 41 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات الذي يعقد فى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلي 21 أكتوبر الجاري .

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وأوضح وزير الاتصالات أن تحديث شبكة البنية المعلوماتية للاتصالات خلال عام 2019 ساهمت فى استيعاب الأحمال الإضافية من قبل المستخدمين منذ ظهور جائحة كورونا مثل تطبيقات التعليم والعمل عن بعد ، وتستهدف المرحلة الثالثة على نشر خدمات الإنترنت الثابت فى مختلف المدن مع الاستمرار فى تحسينها .

وأشار إلى تقدم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية حيث جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وتطور ترتيب مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة 8 مراكز خلال عام، كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت لنحو 7 أضعاف لتصبح مصر فى المركز الرابع أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، كما تقدم ترتيب مصر 55 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى خلال عام واحد.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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