عمرو طلعت: إنشاء ألف برج لتقوية شبكة المحمول في 2022 وقطاع الاتصالات الأعلى في معدل النمو

استضاف حزب مستقبل وطن، مساء الثلاثاء، د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ندوة تثقيفية أعلن خلالها إنشاء ألف برج لتقوية شبكة المحمول في 2022 وقطاع الاتصالات الأعلى في معدل النمو 16.3%.

جاء ذلك في إطار نهج حزب مستقبل وطن في عقد لقاءات مع الوزراء لتعزيز التواصل وتعريف الشارع بكافة التحديات والإنجازات.

حضر الندوة، المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

ورحب النائب أشرف رشاد، بمشاركة الدكتور عمرو طلعت، مؤكدًا أنه لا يختلف أحد على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات ودوره فى تقييم تقدم الدول وفي مواجهة الشائعات.

ومن جانبه أكد الوزير، على الدور المحورى لحزب مستقبل وطن، والذى باتت مسيرته تعلو يومًا بعد الأخر في خدمة العمل الوطني والمساهمة في بناء الدولة الحديثة الناهضة والقادرة على مواكبة الدول المتقدمة

وأوضح الوزير أنه تم وضع استراتيجية بناء المجتمع الرقمى فى مصر منذ عام 2018 لبناء مصر الرقمية؛ استهدفت 3 إطارات هامة هي التحول الرقمي بالخدمات الحكومية، وخدمات الاتصالات، وتوفير فرص عمل رقمية.

ودعما لبيئة التوقيع الإلكترونى قال الوزير: “يتم العمل على نشر التطبيقات الخاصة بالتوقيع فى المنشآت والشركات، ومشروع الفاتورة الإلكترونية والمرحلة المقبلة خدمات المصريين بالخارج.

وتابع: “حققنا نجاحات كبيرة بشأن التقاضى عن بعد وخاصة المحاكم الإقتصادية .. المستثمر بيتابع الدعوى من الخارج .. والرقم القومى للعقارات تم تنفيذه فى بورسعيد”.

واستعرض الوزير في نهاية الندوة الجهود الخاصة بالتحول الرقمى فى مصر ومبادرات المشروعات للشباب بشكل رقمى، مؤكدا أن قطاع الإتصالات هو أعلى معدل نمو مقارنة بكل القطاعات الأخرى بنسبة 16.3 %.

وأشار إلى أنه يتم الاستهداف بأن تكون نسبة المساهمة في الناتج القومى الإجمالى بنسبة 8%.

ووجه بعض النواب إلي الوزير بعض شكاوي المواطنين حول سوء الخدمات الخاصة بشبكات المحمول، وضرورة أن نكون أمام تطوير مختلف لمكاتب البريد فى كل القرى وخاصة بالأرياف والصعيد ومواجهة أزمة تسريب البيانات من جانب شركات المحمول التى تتسبب فى إزعاج المواطنين.

وزير الاتصالات: من يتعرض لأي مكالمة مزعجة عليه أن يتخذ الإجراءات القانونية

كما طالب النواب بإصدار لائحة قانون البيانات الشخصية خاصة أنها تأخرت كثيرا، مع أهمية مواجهة كارثة السيستم واقع التى يتم ترديدها في كل المصالح الحكومية، متسائلين عن السبب الرئيسى وراء هذه الأزمة.

وعقب وزير الاتصالات على هذه الإشكاليات، مؤكدًا على أن اللائحة التنفيذية لقانون البيانات الشخصية ليست لها علاقة مباشرة بما يتردد بشأن المكالمات الدعائية والمزعجه، ومن يتعرض لأي مكالمة مزعجة عليه أن يبلغ الإجراءات القانونية.

وبشأن الشبكة فى الصعيد ومكاتب البريد قال الوزير:” كل قرى حياة كريمة سنتغلب فيها على إشكاليات الشبكات حيث أن العام الحالى سيكون هناك ألف برج جديد لتقوية الشبكات”.

وشدد على أهمية دور النواب فى تقبل إنشاء الشبكات، مؤكدا أن الأبراج تخضع للمعايير بشأن المواصفات الفنية.

وأشار إلى أن دعم المناهج بالمعلومات الرقمية ضرورة مهم بالتعاون مع وزارة التعليم .