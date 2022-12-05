عمرو صبحي : نصيب مصر من صناعة التعهيد يُقدر بنحو مليار دولار سنويًا

قال عمرو صبحي الرئيس التنفيذي لشركة كونستريكس لخدمات التعهيد ، إن نصيب مصر من عائدات صناعة التعهيد، يُقدر بنحو مليار دولار سنويا .

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذين الثامن، أن السوق المصرية لديها فرصة كبيرة للنمو بصناعة التعهيد الفترة المقبلة .

ونوه بأن مصر لديها فرصة في تصدير خدمات التعهيد غير مسبوقة مع توافر أكبر قوة بشرية لدينا، كما أنها تخدم العديد من دول العالم ب 20 لغة.

وبشكل عام قال عمرو صبحي إن السوق المحلية لديها كافة المقومات لمنافسة الهند والفلبين في صناعة خدمات التعهيد .

ونظمت شركة “المال جى تى إم” مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 CEOs Thoughts يومى 4 و5 ديسمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال والمسئولين والمصرفيين والاقتصاديين، وتنعقد نسخة العام الجارى تحت عنوان “عام التحديات الكبرى “.

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين افتتحوا المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.