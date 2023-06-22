عمرو سليمان رئيس «الأمل»: المخزون الإستراتيجى من مكونات إنتاج BYD يكفى حتى أغسطس المقبل فقط

قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات وكلاء “بى واى دي” و”لادا” وميكروباص “كينج لونج”، إن مخزون المكونات يكفى لتشغيل خطوط الإنتاج حتى شهر أغسطس المقبل، وهو ما يمثل خطرًا فى حالة عدم الحصول على تمويلات جديدة لضمان استمرارية العمل.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد إحجامًا من القطاع المصرفى عن تمويل عمليات الاستيراد، وهو ما يؤثر على حجم المخزون الاستراتيجى لشركة الأمل من مكونات الإنتاج، ويهدد بتعطل عملية الإنتاج فى ظل عدم القدرة على دفع مستحقات الكيانات العالمية نظير التوريد إلى مصر.

وأضاف أن الظروف الحالية تؤثر سلبًا على القدرات التنافسية للسوق المحلية، وهو ما يلقى بظلاله على إمكانية جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، مطالبًا بتهيئة مناخ العمل وتسهيل إجراءات تدبير العملة الأجنبية، بما ينعكس فى القضاء على السوق الموازية، وفوارق أسعار الحصول على الدولار.

وشدد على أن تمويلات شركته بالكامل تعتمد على القطاع المصرفي، وهو ما يجعل وصول شحنات المكونات رهن الحصول على الموافقات البنكية التى تتأخر بشكل كبير عن احتياجات المصنعين، وهو ما قد يرجئ عمليات طرح منتجات جديدة فى السوق المحلية من قبل الوكلاء.

وأعلنت شركة الأمل منتصف يونيو الجارى طرح الموديل الجديد 2024 من طرازا بى واى دى F3 فى السوق المصرية عبر فئة واحدة، بأسعار تصل إلى 490 ألف جنيه، وتقدم بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة 108 حصان، مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وزودت طرازات BYD F3 ببعض وسائل الأمن والسلامة، من بينها: 2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – إيموبليزر إلكترونى للحماية من السرقة، وتقدم السيارة ببعض التجهيزات، ومنها: مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائى أمامى وخلفى – زجاج أمامى مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة.