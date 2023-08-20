عمرو سلامة يطرح «شماريخ» لآسر ياسين ديسمبر المقبل

قرر المخرج عمرو سلامة طرح الفيلم السينمائي الجديد ” شماريخ” بطولة آسر ياسين بدور العرض السينمائية بديسمبر القادم بعد تأجيلات طويلة ، ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه “شماريخ” شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع “بلالين” يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

وكان النجم آسر ياسين قد كشف عن البوستر الرسمي الدعائى لفيلمه الجديد “شماريخ”، حيث ظهر آسر مرتديًا قناعًا ضد المفرقعات والشماريخ والدخان وخلافه بالإضافة إلى مسدس، كما ظهرت أمينة خليل في ظهر آسر وهى تنظر إلى الشماريخ في السماء.

“شماريخ” من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش والعديد من ضيوف الشرف.

حيث كانت آخر أعمال المخرج عمرو سلامة فيلم “برا المنهج”، من بطولة ماجد الكدوانى، روبى، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر، وضيف الشرف أحمد أمين، وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.