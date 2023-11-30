عمرو سعيد : افتتاح المرحلة الأولى من مصنع ميديا إليكتريك بالسادات مطلع 2025

تستهدف شركة ميديا إليكتريك مصر العاملة في مجال الأجهزة المنزلية، التابعة لشركة ميديا الصينية، استهداف افتتاح المرحلة الأولى من مجمعها الصناعي بمدينة السادات خلال الربع الأول من 2025.

وقال عمرو سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة ميديا مصر، خلال وضع حجر أساس المصنع اليوم، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسفير الصيني بالقاهرة، إن المصنع يقام على مساحة 220 ألف متر مربع باستثمارات بلغت 105 ملايين دولار ليبلغ إجمالي استثمارات المجموعة في مصر نحو 247 مليون دولار تعمل على توفير 3900 فرصة عمل .

وتابع أن نحو 40 إلى 50% من حجم إنتاج المجمع سيكون للتصدير حيث سيبلغ الانتاج السنوي من الثلاجات 1.1 مليون ثلاجة، 650 ألف غسالة سنويا لافتا إلى أنه من المستهدف أن تتراوح نسبة المكون المحلي من 50 إلى 70%.

وأكد سعيد أن التوسع في مصر إحدى ثمار الجهود المقدرة والتعاون طويل المدي بين المجموعة والحكومة المصرية والأجهزة الرقابية بالدولة الداعمة لمناخ الاستثمار