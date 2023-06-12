عمرو دياب يهنئ النادي الأهلي على فوزه ببطولة أفريقيا

حرص النجم عمرو دياب على تقديم التهنئة لفريق وجمهور النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، وذلك بعد فوز الأهلي بلقب بطل أفريقيا للمرة 11 الساعات الماضية بعد انتصاره على فريق الوداد المغربي.

وكتب عمرو دياب فقال” مبروك للنادي الأهلي الكبير ولاعبيه الأبطال وجمهوره العظيم”.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على نادي الوداد المغربي في مجموع المباراتين في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله بهدف لهدف في مباراة الإياب التي أقيمت بالدار البيضاء.

يذكر أيضا أن عمرو دياب افتتح مؤخرا سلسلة فنادق كبرى تحمل اسمه بالساحل الشمالي ودبي “لوكاندا” بحفل كبير، والتي يشارك فيها مع رجل الأعمال الاماراتي محمد العبار وحضر الحفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وعدد من الأصدقاء المقربين من دياب .