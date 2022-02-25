عمرو دياب ينتقل حصريا لأنغامي .. هل تكون خطوة ناجحة في مشواره الفني

وذلك بأن تم حجب أغنياته المملوكة لشركته الخاصة ناي أمس، وأحدث ذلك ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي

كشف المطرب عمرو دياب سبب حذف أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عبر حسابه بموقع إنستغرام اليوم، وذلك بأن تم حجب أغنياته المملوكة لشركته الخاصة ناي أمس، وأحدث ذلك ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عمرو دياب: “أنغامي – المنصة الحصرية الجديدة لأعمال عمرو_دياب amrdiab”

وأضاف عمرو دياب: “عمرو دياب، النجم العربي العالمي والفنان الأكثر مبيعا على الإطلاق في المنطقة، يوقع شراكة حصرية مع أنغامي، منصة البث الموسيقي والترفيه الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وتابع الهضبة عمرو دياب: “مجموعة أغانيه من إنتاج شركته “ناي فور میدیا” وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو سيتم توفيرها فقط وحصرية من خلال أنغامي، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصة”.

أكرم عادل: ستحقق له عائد مادي كبير حيث إن أنغامي لها نسبة استماع كبيرة في الوطن العربي

قال الموسيقار أكرم عادل للمال أن خطوة ان تكون أغنيات عمرو دياب حصريا لتطبيق أنغامي ذكية جدا ، لأن أغنياته القديمة التي قدمها من خلال شركته ناي منذ سنوات لا تزيد مشاهداتها على يوتيوب برغم أن له قاعدة جماهيرية كبيرة.

لكن حينما يتم طرح هذه الأغنيات عبر أنغامي حصريا لجمهور عمرو دياب، ستحقق له عائد مادي كبير جدا، حيث أن انغامي لها نسبة استماع كبيرة في الوطن العربي وذلك سيضيف لعمرو دياب فنيا.

وتابع ان عمرو وصل لشهرة كبيرة ورصيد من الألبومات الغنائية المملوكة له تمكنه من هذه الخطوة مع أنغامي مقارنة بباقي المطربين الذين لايملكون نفس هذا الرصيد في مشوارهم الفني.

حلمي بكر: هذه الخطوة لجذب الأنظار بقوة له كنوع من التشويق للمستمعين لجديده الفني القادم

يرى الملحن حلمي بكر أن هذه الخطوة قد تأخذ من شعبية عمرو دياب الفترة القادمة وأنه قام بها من اجل الحفاظ على تاريخه الفني لدى الجمهور، لاسيما بعد انتشار سرقات الاغنيات والألحان المختلفة عبر الإنترنت مؤخرا.