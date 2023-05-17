عمرو دياب يعود لتصدر «تيك توك» شرق آسيا بـ «رايقة»

تصدر الساعات الماضية النجم عمرو دياب تريند تطبيق تيك توك الشهير في شرق آسيا تحديدا بدولة أندونسيا بأغنيته الشهيرة ” رايقة” التي قام بطرحها منذ عامين تقريبا وحققت نجاحا جيدا وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحى والموزع الموسيقي طارق مدكور .

وتم تداول فيديوهات ومقاطع من الاغنية مصحوبة بترجمة انجليزية للكلمات مع النص العربي لها ، وقدم عدد كبير منهم غناءا وعزفا للأغنية بشكل جيد يظهر محاولاتهم إتقان اللهجة المصرية من خلال أغنية عمرو دياب .

وانتشرت المقاطع بشكل كبير حتى أصبحت كلمة رايقة من أكثر الكلمات تداولا بين مقاطع الفيديو المصورة في تطبيق تيك توك بأندونيسيا.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها تداول عدد كبير من الشباب والفتيات في أندونيسيا مقاطع فيديو لهم وهم يغنون أغنية رايقة لعمرو دياب.