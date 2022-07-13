عمرو دياب يطرح ميجا ميكس لأول مرة.. وخبراء: فكر جديد وذكاء بتقديم ميكس 10 دقائق

تصدر النجم عمرو دياب الساعات الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحه ميجا ميكس لأول مرة في مشواره الغنائي، خاصة أغنية بعنوان وزير السعادة كلمات هاني رجب وألحان أحمد زعيم وتوزيع عادل حقي.

وتضمن الميكس 12 دقيقة لـ3 أغنيات ناس حلوة وبحبك ووزير السعادة، الأغنيات قام بتنفيذ التوزيع الموسيقي لها الموسيقار عادل حقي والكلمات لآيمن بهجت قمر والألحان لمحمد يحى لأغنيتي ناس حلوة وبحبك.

أحمد محيي: هذا الميكس يقدم في الخارج من معظم الـ”دي جي”

قال الملحن أحمد محي لـ”المال” إن تقديم عمرو دياب لميجا ميكس بـ3 أغنيات الساعات الأخيرة فكرة موسيقية جديدة من نوعها لم تقدم سابقا في مصر وعربيا أيضا.

وأضاف أن هذا الميكس يقدم في الخارج من معظم الـ”دي جي”، لكن عمرو دياب دائما مختلف ويحب تقديم الأفكار الموسيقية المختلفة وغير التقليدية والسائدة في السوق.

ونوه محيي إلى أن عمرو دياب نجم كبير وله تاريخ طويل في الغناء، وقادر على معرفة ما يريد سماعه الجمهور منه كل وقت.

وقد تكون هذه الفكرة الجديدة تعويضا عن الألبوم الغنائي الفترة القادمة، حيث إن أغلب المطربين ابتعدوا عن فكرة الألبوم واكتفوا فقط بتقديم أغنيات سنجيل السنين الأخيرة.

عادل حقي: هذه الفكرة لن تعوض الألبوم الغنائي لعمرو دياب أبدا

وكشف الموزع الموسيقي عادل حقي الذي قام بتنفيذ موسيقى ميجا ميكس لـ3 أغنيات الجديدة، أن هذه الفكرة جاءت من خلال أننا كنا نريد تقديم وصلة غنائية تتكون من 10 دقائق لعمرو دياب مثلما يتم الاستماع له في clubs.

ويضيف: قمنا بتنفيذ كل أغنية منها على حدة بصورة جيدة من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي، ثم تم عمل ميكس بطريقة معينة بين 3 أغنيات، بحيث تتكون الميجا ميكس من 3 أغنيات دفعة واحدة لمدة 12 دقيقة تقريبا.

وأكد حقي أن هذه الفكرة لن تعوض الألبوم الغنائي لعمرو دياب أبدا، فقد يتم طرح أغنيات بنفس الفكرة الأيام القادمة أو ألبوما غنائيا كاملا، موضحا أن أغنية ناس حلوة جاءت بردود أفعال جيدة للغاية منذ طرح الميكس اليوم، وكذلك أغنية وزير السعادة لكن في المجمل الجمهور أشاد بالموسيقى لـ 3 أغنيات ككل.