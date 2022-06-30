عمرو دياب يطرح أغنية «اللوك الجديد» استعدادا لموسم الصيف

طرح، منذ ساعات قليلة، النجم عمرو دياب أغنيته الجديدة “اللوك الجديد” الذي يفتتح بها إصداراته في موسم الصيف هذا العام الذي سيبدأ 1 يوليو المقبل بعد 24 ساعة فقط.

الأغنية تم طرحها عبر تطبيق “أنغامي” الشهير الذي تَعاقد معه عمرو دياب مؤخرًا لطرح جميع أغنياته القادمة حصريًّا له، وتعاون فيها دياب مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي محمد حمدي، وميكسياج وماستر ديجيتال أمير محروس.

أغنية اللوك الجديد تحمل طابعًا إيقاعيًّا صيفيًّا كعادة أغنيات عمرو دياب الأخيرة، التي يحرص فيها على أن تكون مبهجة لمحبّيه،

وقام عمرو دياب بتشويق الجمهور لها اليومين الماضيين بطرح بوستر لها حمل نوعًا من الجرأة بالنسبة للكثيرين، حيث ارتدى فيه دياب ملابس غير تقليدية لم يعتدها الجمهور منه سابقًا.

تقول كلمات الأغنية الجديدة “ده اللوك الجديد ده إيه ده ولا إحلوينا أوي الله لو هاتفضل عالنظام ده لالا كده كتير يا حبيبي”.