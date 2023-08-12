عمرو دياب يحي حفلًا كبيرًا في الساحل الشمالي (صور)

أحيا الساعات الماضية النجم عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا بالساحل الشمالي، ضمن سلسلة حفلاته الغنائية التي يحييها حاليا بصيف 2023.

حضر الحفل جمهورًا كبيرًا ملأ أرجاء المسرح ، وصعد عمرو دياب للغناء بأغنيته “يانا يالأ” ثم قدم بعدها أغنياته الشهيرة التي حقق بها نجومية في مشواره الغنائي الطويل منذ منتصف الثمانينات وحتى الآن.

ومنها أغنيات “بحبه” و”تملي معاك” و”العالم الله” و”شكرا” و”أكتر واحد بيحبك” و”ده لو اتساب” و”كان طيب” وأغنياته الجديدة التي طرحها مؤخرا هذا الموسم الصيفي وهي أغنية “آه ياليل” و”والله أبدا” و”الحفلة” .

تفاعل الجمهور مع عمرو دياب طيلة الحفل على مدى ساعتين تقريبا ، ورددوا معه أغنياته، ويستعد دياب لأحياء حفل كبير ببيروت 19 أغسطس الجاري بعد غيابه عنها لمدة 12 عاما .