عمرو دياب يحيي حفل إطلاق مشروع OIA بالعاصمة الإدارية

أحمد حمديشارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في حفل إطلاق كمبوند OIA بالعاصمة الإدارة الجديدة، وذلك داخل أحد الفنادق بالتجمع الخامس.كان ضمن الحضور المهندس حسين صبور، وحازم الشريف رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج القابضة، وفتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير، ومحمد العاصي الرئيس التنفيذ

أحمد حمدي

شارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في حفل إطلاق كمبوند OIA بالعاصمة الإدارة الجديدة، وذلك داخل أحد الفنادق بالتجمع الخامس.

كان ضمن الحضور المهندس حسين صبور، وحازم الشريف رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج القابضة، وفتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير، ومحمد العاصي الرئيس التنفيذي لايديح القابضة، وكريم مأمون مدير المبيعات، ومن الفنانين حسن الرداد، وأحمد فلوكس، وشريف باهر، والإعلامية جيهان عبدالله، وغيرهم من نجوم المجتمع.

وأشار نادر بدر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج القابضة، خلال الاحتفالية إلى أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع أويا بالعاصمة الإدارية يضم أكثر من مساحة تلبى متطلبات السوق الحالية بسعر متر منافس يبدأ من ٨٨٠٠ جنيه تقسيط حتى ١٠ سنوات بدون فوائد، ومساحات تبدأ من ١٢٣ مترا.

وأضاف بدر أن إيدج القابضة تستعد لإطلاق مشروع ضخم بمدينة العالمين الجديدة على مساحة ١٠٠ فدان، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر أن إيدج القابضة هي تعاون مشترك بين السعودية ومصر ممثلة فى مجموعة المشارق السعودية والبروج مصر، حيث إن شركة المشارق السعودية تعتبر من أقوى الشركات في إنشاء وتطوير البنية التحتية، وتهدف لزيادة استثماراتها فى السوق المصرية فى خلال السنتين القادمين بنحو ٢٥ مليار جنيه فى مختلف المناطق العاصمة الإدارية والسخنة والساحل.