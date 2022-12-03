عمرو دياب يحيي حفلا كبيرا بميدل بيست فى الرياض «صور»

أحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان ” ميدل بيست” المقام حاليا بالرياض في المملكة السعودية ، وحضر الحفل جمهور كبير ردد أغنيات دياب طيلة الحفل الذي اشتهر بها في مسيرته الغنائية منها ” عودوني ” و” تملي معاك ” و” حبيبي ولا على باله ” وأغنياته الأخيرة التي قام بطرحها أيضا ” بحبك ” و” وهاتدلع ” وغيرها.

وقدم عمرو دياب في الحفل أغنيات له برفقة الدي جي العالمي ” SALVATORE GANACCI” وسط تفاعل الجمهور منها أغنيته ” هاتدلع “.

يذكر أيضا أن عمرو دياب أثار ضجة كبيرة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لظهوره مرتديا ” حلقا” في أحد حفلاته الغنائية التي أحياها بتركيا ، وانقسم الجمهور بين معارض لذلك ومؤيد له أن ذلك حرية خاصة به.