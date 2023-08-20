عمرو دياب يحيي حفلاً كبيرًا في لبنان بعد غياب 12 عامًا (صور)

أحيا المطرب عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا بوسط بيروت بعد غيابه عن الحفلات بها 12 عاما، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا واستعدادات أمنية مشددة.

وكان وزير السياحة اللبناني وليد نصار قد استقبل الفنان عمرو دياب ظهر السبت في صالة الشرف بمطار بيروت وأهداه تكريما خاصا من الوزارة احتفاء بحضوره وبنجاح حفله الذي رفع شعار كامل العدد قبل شهر من إقامته في بادرة أنعشت السياحة في لبنان.

واحتشد الجمهور بالآلاف في مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات مرتديا الملابس البيضاء في أجواء من البهجة والسعادة، حيث صعد عمرو دياب على أنغام أغنيته الشهيرة “يا أنا يا لأ” وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي هتف ورقص على أغنيات عمرو دياب منذ البداية وعلى مدار ساعتين.

وقدم عمرو دياب باقة من أجمل أغانيه منها “لو اتساب، بحبه، وياه، اللي عدى، تملي معاك، قمرين، نور العين، ليلي نهاري، أنت الحظ، برج الحوت، شوقنا، ميال، الماضي، وهتتدلع”.

وقبل نهاية الحفل أضاءت الألعاب النارية سماء بيروت وسط هتافات وسعادة كبيرة من الجمهور الذي يعد الأضخم حضورا لفنان عربي في لبنان منذ سنوات.