عمرو دياب يحتفل بألبوم معدي الناس وسط الآلاف من جمهوره

المال - خاصاحتفل السوبر ستار عمرو دياب بنجاح ألبومه الجديد "معدي الناس" وسط الآلاف من جمهوره ومعجبيه، الذين يقدر عددهم بنحو 35 ألف تقريبًا، في حفل هو الأول للهضبة في القاهرة بعد إطلاق الألبوم، وأقيم الحفل مساء يوم الجمعة 19 يناير بكايرو فيستيفال سيتي مول.ونجحت عناصر فالكون المنتشرة في الحفل وعلى

المال – خاص



احتفل السوبر ستار عمرو دياب بنجاح ألبومه الجديد “معدي الناس” وسط الآلاف من جمهوره ومعجبيه، الذين يقدر عددهم بنحو 35 ألف تقريبًا، في حفل هو الأول للهضبة في القاهرة بعد إطلاق الألبوم، وأقيم الحفل مساء يوم الجمعة 19 يناير بكايرو فيستيفال سيتي مول.

ونجحت عناصر فالكون المنتشرة في الحفل وعلى البوابات بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة في تأمينه بشكل فعال، حيث تمت السيطرة على الحشود والحرص على أن يقضي الجميع أوقاتا طيبة، كما حرصت فالكون على تكثيف تواجد أفراد الأمن الذين بلغ عددهم 250 فرد قاموا بالعمل على تأمين وتيسير حركة الدخول والخروج عند البوابات بالتعاون مع عناصر الشرطة.

صرح شريف خالد، رئيس مجلس إدارة مجموعة فالكون للتأمين والحراسة: “سعداء بخروج الحفل بالشكل اللائق لأنه الحفل الجماهيري الأول لعام 2018 والأكبر أيضًا لأنه حفل الهضبة الذي يحتفل فيه بنجاح ألبومه “معدي الناس” وسط أعداد غفيرة من جمهوره ومعجبيه، ويشرفنا التعاون مع قوات الأمن والشرطة ومديرية أمن القاهرة الذين عملوا على وضع خطط أمنية متميزة تعاونًا من خلالها لتأمين الحفل”.