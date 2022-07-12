عمرو دياب يتصدر تريند جوجل بـ«وزير السعادة» قبل حفل العلمين

تصدر اسم النجم عمرو دياب ترند جوجل الساعات الأخيرة ، بعد طرحه أغنيته الجديدة وزير السعادة والذي أصبح لقبا جديدا لعمرو دياب بعد أن اشتهر بلقب الهضبة لسنوات طويلة ، حيث رحب الكثيرين بلقب وزير السعادة لنجمهم بعد تقديمه أغنية بنفس الأسم .

وطرح دياب ميجا ميكس أمس مكون من 3 أغنيات دفعة واحدة هي ” ناس حلوة” وب” بحبك” و” وزير السعادة”، وهي أولى أغنيات عمرو دياب للجمهور في موسم الصيف الحالي .

من ناحية أخرى، يحيي عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا بمدينة العلمين مساء اليوم 12 يوليو الحالي، ويغني فيه أغنياته الجديدة التي طرحها أمس ، بالاضافة لأشهر أغنياته التي أحبها الجمهور منه مثل تملي معاك ونور العين وحبيبي وعلم قلبي وأنا عايش ويانا يالأ وغيرها .