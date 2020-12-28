عمرو دياب ومنير يفتتحان العام المقبل بألبومات جديدة

قرر بعض المطربين الكبار أمثال عمرو دياب ومحمد منير العودة للجمهور في بداية العام الجديد 2021 بألبومات غنائية جديدة وليس أغنيات سنجيل منفردة مثلما يفعل باقي المطربين.

ويطرح عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد “يانا يالأ” الأيام القادمة الذي يحوي أغنيات متنوعة منها “محسود” و “فاكرني ياحب” و”بهزر” وغيرها، ويتعاون فيها مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين منهم أيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وصابر كمال ورامي سمير فرج وعادل حقي وأحمد عادل وغيرهم .

كما يتعاون الكينج منير مع شركة قنوات الرقمية لإنتاج وتوزيع ألبومه الجديد “باب الجمال” ويعود به للجمهور بعد غياب طويل وتعافيه من أزمته الصحية الأخيرة، ويتضمن أغنيات زوق ، مسألة السن ، فينك يا حبيبي وغيرها.

رامي سمير فرج: وجودهما في بداية العام الجديد شيئ مميز وطاقة كبيرة للمطربين الآخرين

أعرب الموزع الموسيقي رامي سمير فرج عن كونه يقدم لعمرو دياب في ألبومه الجديد “يانا يالأ” أغنيتين” بتهزر” و”عاوز أعمل زيك” وسيتم طرحهما خلال الأيام القادمة.

وقال فرج إن طرح مطربان بنجومية عمرو دياب ومنير ألبومات غنائية جديدة في بداية العام القادم شيئا مميزا، لأننا اعتدنا أن نستمع لألبوم كامل، لكن الأغنية السنجيل لها مميزات كثيرة ويقم دياب بتقديم أغنيات منفردة منذ عامين ثم يأتي في نهاية العام ويقدم ألبوما غنائيا يحوي هذه الأغنيات.

وأشار إلى فكرة التواجد كل شهرين بأغنية جديدة شيئا مختلفا ويؤكد أن دياب ومنير مواكبين لطرق التسويق الجديدة في المجال الفني والموسيقي، لأنهما مؤسسات فنية كبيرة سواء دياب أو منير فيركزان فيما يحدث من أساليب متغيرة في التسويق والدعاية .

وتابع قائلا أن تواجد ألبومات غنائية لدياب ومنير في العام الجديد 2021، شيئ مشجع لأي مطرب آخر في السوق ليقدم أغنيات جديدة الفترة المقبلة للجمهور وطاقة أيضا لتقديم أعمال موسيقية متنوعة.

صلاح عطية: وجودهما سيحدث انتعاشة فنية للسوق الغنائية

ويرى الشاعر الغنائي صلاح عطية أن تواجد نجمان بمكانة عمرو دياب ومحمد منير في بداية عام جديد بألبومات غنائية كاملة، سيفتح الباب لمطربين آخرين لطرح ألبوماتهم المؤجلة منذ فترة طويلة مثل محمد فؤاد وغيرهم.

وأضاف أن تواجدهما بالطبع سيحدث انتعاشة كبيرة لصناعة الأغنية المصرية الأيام القادمة، حيث إن عمرو دياب هو قائد الحركة الغنائية في مصر منذ 30 عاما وحتى الآن، وحينما يقدم عملا موسيقيا جديدا يسعى آخرون لتقليده فنيا .

وأوضح أن عودة منير للسوق بعد فترة بألبوم جديد في ظل تواجد أغاني المهرجانات منذ فترة وسيطرتها على السوق الغنائي شيئا لافتا للجمهور، لأن الأذن اعتادت على سماع المهرجانات فوجود منير كمطرب كبير يعتبر حائط صد في السوق الغنائي وردا على المهرجانات بفن جيد يتذوقه الجمهور .

وأكد أن الأغنيات التي طرحت في ألبوم دياب الثلاثة حتى الآن “وأنا معاك” و “بتهزر” و”فاكرني ياحب”، جيدة من حيث الكلمات والموسيقى وفيها مرادفات جديدة على عمرو دياب خاصة أغنية ” فاكرني ياحب”.