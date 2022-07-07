عمرو دياب وقمر وشاكوش يتصدرون حفلات الموسم الصيفى بالساحل الشمالى

يحي العديد من نجوم الغناء حفلات غنائية بالساحل الشمالي مع بداية موسم الصيف خلال شهر يوليو الجاري ، حيث يحي المطرب مصطفى قمر حفلا غنائيا بالساحل الشمالي 14 يوليو الجاري تنظيم تالنت دبليو ، وكذلك الفنان عمرو دياب يحي حفلا كبيرا بمدينة العلمين 12 يوليو الجاري ، وتتراوح تذاكر الحفل من 1250 حتى 10 الآف جنيه ، وذلك بعد طرحه أغنيته الجديدة” اللوك الجديد” كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحى وتوزيع محمد حمدي .

كذلك أحيا مغني المهرجانات حسن شاكوش حفلا غنائيا أوائل يوليو في الساحل الشمالي ، في شاطئ لافام للسيدات وحضره جمهور كبير وردد جميع أغنياته .

هاني حسن : عمرو دياب الأشهر وحفلاته كاملة العدد

أوضح منطم الحفلات هاني حسن أن حفلات موسم الصيف سبتدأ بقوة خلال الأيام القادمة ، وحفل عمرو دياب تحديدا سيكون الأقوى من بين تلك الحفلات لجماهيريته الكبيرة .

وأضاف ان عمرو دياب حفلاته تباع بسهولة لكونه محافظا على مستوى وحجم شهرته ونجوميته حتى الآن ، مقارنة بباقي المطربين من جيله ومن ظهروا بعده من نجوم الغناء .

وتابع ان حفلات حسن شاكوش وويجز وشارموفز وبعض مغني المهرجانات وفرقة كاريوكي وهذه النوعية من المغنيين تباع أيضا بسهولة ، لأن الجمهور حاليا تجذبه أغنياتهم بشدة عما يقدمه نجومنا الكبار في السوق الذين تربينا جميعا على أغنياتهم من جيل الثمانينات والتسعينات.

حمادة البيلي : يملكون قاعدة جماهيرية كبيرة

وقال منظم الحفلات حمادة البيلي أن حفلات الصيف معروفة أنها ستكون في مناطق مثل الساحل الشمالي والعلمين وغيرها ، مهما حدث انفتاح في دول عربية شقيقة في الحفلات الغنائية بها ، ستظل مصر هي الأصل والأساس في الفن والحفلات .

وأردف قائلا أن مغني المهرجانات حسن شاكوش وغيرهم ، يتواجد في حفلاتهم الصيفية عددا ليس كبيرا مقارنة بحفلات عمرو دياب ونجوم الغناء الكبار الذي يتجاوز عددهم 60 ألف شخص ، بالاضافة لغلاء تذاكر حفل عمرو دياب عن أسعار حفلات مغني المهرجانات .

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