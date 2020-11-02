عمرو دياب وعياش وأبو يطرحون كليبات جديدة للجمهور

سيقوم المطرب أبو بطرح كليبه الجديد لأغنية "هاتيجي" الذي قدمها في إحدى حفلات مهرجان الجونة السينمائي أيضا ولاقت تفاعلا كبيرا من الحاضرين

يطرح بعض المطربين الأيام القادمة كليبات جديدة للجمهور لأغنيات قاموا بتقديمها في حفلات مهرجان الجونة السينمائي الدورة الرابعة ، أبرزهم الفنان عمرو دياب الذي قدم في حفل ختام الجونة أغنيته الجديدة “الجو جميل” كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وسيقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب لعرضها للجمهور خلال الأيام القادمة.

كما يطرح أيضا المطرب اللبناني رامي عياش كليب “دقي يامزيكا” على القنوات الفضائية بالتعاون مع شركة مزيكا والمنتج محمد محسن جابر ، بعد تقديم الأغنية مع بعض الفنانين في مدينة الجونة، أبرزهم يسرا وليلى علوي وجمال سليمان وأمينة خليل وباسل خياط.

كذلك سيقوم المطرب أبو بطرح كليبه الجديد لأغنية “هاتيجي” الذي قدمها في إحدى حفلات مهرجان الجونة السينمائي أيضا ولاقت تفاعلا كبيرا من الحاضرين.

أحمد البرازيلي. عمرودياب أغنياته تصنع حالة مختلفة مع الجمهور

وقال الملحن أحمد البرازيلي أن أغنيات عمرو دياب دائما تبعث السعادة طيلة الوقت لأن صوته يصنع حالة مختلفة مع الجمهور ومثله أيضا حسين الجسمي؛ لأن لديهم قبول كبير مع الناس مهما قدموا من أغنيات خفيفة نجد الجمهور يحبها بشدة.

وأوضح أيضا أن أغنية الجو جميل لعمرو دياب مختلفة ومميزة كعادته وهو يعي جيدا متى يطرح أغنية جديدة وهل سيتقبل الناس ذلك أم لا لأنه يستطيع ايضا تقديم مرادفات الفئة العمرية تحت سن ١٦ عاما، ومحافظته على لياقته البدنية لذلك استطاع أن يتواجد على القمة منذ ٣٠ عاما وحتى الآن.

وأكد البرازيلي أن أي مطرب سيطرح أغنية جديدة هذه الفترة ستكون جيدة، وستكون بعيدة عن الطابع الدرامي لأن الناس تحاول الخروج من أزمة كورونا بسماع أغنية وموسيقى مفرحة.

وكشف أن أي مطرب يتعاون معه حاليا يطلب منه البعد عن الألحان والأغنيات الدرامية في الوقت الحالي.

علي عبد الفتاح : نحتاج لهذه النوعية من الأغنيات حاليا لتكسبنا طاقة إيجابية

يرى علي عبد الفتاح المسؤول الإعلامي لشركة مزيكا ان اغنية ابو الجديدة هاتيجي سيتم طرح الكليب الجديد لها خلال الايام القادمة انتاج شركة جاما ميوزيك ، وتم التفكير فيها منذ فترة لكن قدمها ابو في احدى حفلات مهرجان الجونة السينمائي ولاقت رد فعل جيد مع الجميع .

ولفت الى ان الاغنية التي قدمت خصيصا لمهرجان الجونة السينمائي هي “دقي يامزيكا” لرامي عياش حيث قدمها لإسعاد الحاضرين وإضفاء الفرحة لهم أثناء وجودهم بالمهرجان وكذلك الجمهور عندما يشاهدها خلال الفترة المقبلة، وهي الأغنية التي يطرحها عياش بعد ألبومه الأخير”قصة حب” التي أنتجته شركة مزيكا.

وأشار عبد الفتاح إلى أن هذه الأغنيات سواء اغنية ” هاتيجي” أو ” الجو جميل” لعمرو دياب أو ” دقي يا مزيكا” تساهم في خروج الناس من همومهم والظروف الصعبة التي نعيشها جميعا بسبب فيروس كورونا، وعدم قدرتنا حتى الآن في القضاء عليه أو اكتشاف علاج أو مصل له.

وأكد أيضا أن الجمهور يحتاج هذه الفترة تحديدا لهذه النوعية من الأغنيات الإيقاعية المبهجة، التي تعطي طاقة إيجابية ودفعة معنوية للكثيرين بمجرد سماعها.