عمرو دياب وصابر الرباعي يفتتحان موسم الصيف .. نمط يجذب الجمهور ومحاولة للتواجد

افتتح بعض المطربين الموسم الصيفي للأغنية الذي يبدأ 1 يوليو القادم بعد ساعات قليلة، بأغنيات جديدة قاموا بطرحها للجمهور عبر حساباتهم الرسمية، وكان في مقدمتهم النجم عمرو دياب المعروف عنه بطرح أولى أغنيات موسم الصيف للجمهور، حيث طرح أغنية جديدة الساعات الأخيرة “اللوك الجديد”، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد حمدي.

وطرح النجم التونسي صابر الرباعي أغنية جديدة اليومين الماضيين مع اقتراب موسم الصيف “سلملي” وتعاون فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقى جلال حمداوي، وحققت مشاهدة جيدة حتى الآن وصلت إلى 2 مليون على يوتيوب.

كما قدم النجم الشاب أحمد جمال أغنية جديدة صيفية أيضا “خطير” كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي أيضا، وظهر فيها بلوك جديد لأول مرة لم يعتده الجمهور منه سابقًا، أيضًا طرح المطرب الشعبي مصطفى حجاج أغنيته الجديدة “حب مين” أمس، والتي تعاون فيها مع مهندس الصوت هاني محروس.

هاني محروس: طابع المقسوم الشرقي أصبح موجودا بقوة في جميع الأغنيات

أعرب مهندس الصوت هاني محروس للمال فقال: إن كل المطربين يجتهدون لتقديم أفضل الأغنيات حاليًّا للجمهور وإثراء الساحة الموسيقية بفن راقٍ وجيد، لاسيما أن المجال الغنائي تأثر نوعًا ما السنتين الأخيرتين بنوعية معينة من الأغنيات التي جذبت المستمع.

ولفت إلى أن أغنية عمرو دياب الجديدة مبهجة وجيدة “اللوك الجديد”، وكذلك أغنية صابر الرباعي “سلملي” جاءت صيفية مبهجة.

وأشار محروس أيضا إلى أن طابع المقسوم الشرقي أصبح موجودا بقوة في جميع الأغنيات المطروحة من مختلف المطربين حاليا، لأن موسيقى الهيب هوب وغيرها من الأرتام الموسيقية الأخرى التي كانت منتشرة السنين الماضية لم تعد هي التي تجذب الجمهور حاليا، وأصبحت أغنيات المقسوم هي الدارجة حاليا في كل الأغنيات تقريبا.

ولفت أيضا إلى أن أغنية مصطفى حجاج الجديدة “حب مين” برغم أنها تتميز بشكل المقسوم الإيقاعي إلا أنها تحمل كلمات تعبر عن المشاعر والشجن في نفس الوقت.

رامي سمير فرج: المقسوم الشرقي يجذب الجمهور بسرعة لتعبيره عن الفرح والإيقاع

ويرى الموزع الموسيقى رامي سمير أن أغاني المهرجانات الإيقاعية التي جذبت أذن المستمع السنين الأخيرة، قد تكون سببا وراء غلبة طابع المقسوم على معظم الأغنيات المطروحة للمطربين ونجوم الغناء بالسوق حاليا.

وأردف قائلا إن المقسوم الشرقي يجذب الجمهور بسرعة، لأنها يعبر عن البهجة والفرحة والإيقاع الخفيف الذي يحبه الكثيرون خاصة في موسم الصيف.

وأكد أيضا أنه يقدم أغنيات صيفية الأيام القادمة لكثير من نجوم الغناء، متمنيا أن تحظى بإعجاب الجميع وقت طرحها.

مصطفى سويفي: السوق الغنائي أصبح النجاح فيه صعبا مع انتشار موجات غنائية

وأوضح المنتج مصطفى سويفي أن معظم المطربين حاليا اتجهوا لتقديم أغنيات المقسوم بدرجة كبيرة عن أي فترة سابقة، لكونها نوعية الأغنيات التي تغنى في الحفلات الغنائية والأفراح، وكل مطرب منهم يسعى للتواجد بقوة في هذه المناسبات من خلال هذه الأغنيات.

وتابع قائلا إن السوق الغنائية أصبح النجاح فيه صعبا مع انتشار موجات غنائية مختلفة جذبت المستمعين مؤخرا مثل الراب والتراب وغيرها وقبلها المهرجانات.

لذلك يسعى كل نجوم الغناء المعروفين لدينا منذ سنوات، لتقديم أغنيات تواكب هذا التغير في السوق من حيث النمط الموسيقي الذي يجذب أكبر شريحة من الجمهور، وذلك مايحرص عليه عمرو دياب مثلا في أغنياته الأخيرة التي تميزت بالشكل الإيقاعي.