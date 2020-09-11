عمرو دياب وتامر حسني والجسمي والمجرد .. حرب المشاهدات بين المطربين على السوشيال ميديا

منذ أن طرح بعض المطربين كليباتهم الجديدة في موسم صيف 2020 الحالي، بدأت حروب أرقام المشاهدات على هذه الأغنيات على يوتيوب تشتعل بين هؤلاء المطربين من خلال جماهيريتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأصبحت هناك منافسة ليست فقط في الأغنيات بين…

منذ أن طرح بعض المطربين كليباتهم الجديدة في موسم صيف 2020 الحالي، بدأت حروب أرقام المشاهدات على هذه الأغنيات على يوتيوب تشتعل بين هؤلاء المطربين من خلال جماهيريتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبحت هناك منافسة ليست فقط في الأغنيات بين المطربين الذين تواجدوا في صيف 2020، وإنما أيضا في أرقام مشاهدات أغنياتهم الجديدة، وأبرزهم عمرو دياب بكليب “أماكن السهر” الذي تخطى 11 مليون مشاهدة في أيام قليلة، ومنافسة كليب تامر حسني الجديد “اختراع” الذي يقدمه مع محمود العسيلي بتحقيقه 16 مليون مشاهدة.

كذلك توجد منافسة قوية بين كليب “بالبنط العريض” لحسين الجسمي الذي تخطى 90 مليون مشاهدة حتى الآن، لكليب سعد المجرد “عدى الكلام” الذي وصل إلى 59 مليون مشاهدة.

كما ينافس عمرو دياب أيضا بكليبه “يا بلدنا يا حلوة” الذي طرحه مؤخرا، والذي تخطى 35 مليون مشاهدة حتى الآن على يوتيوب.

إسلام خليل : أرقام مشاهدات “يوتيوب” ليست معيارا للنجاح

قال الشاعر الغنائي اسلام خليل ان هذه الحرب ليست في صالح المطربين ابدا ، لان نجاح الاغنية او الكليب يقاس بنجاحه في الشارع المصري والعربي منذ سنوات .

واضاف ان ارقام المشاهدات على يوتيوب ليست مقياسا حقيقيا لنجاح العمل الفني ، لان هناك اغنيات جديدة تحقيق ملايين المشاهدات على يوتيوب لكن في الحقيقة هي ليست اغنية جماهيرية بدرجة كبيرة .

ولفت خليل ايضا الى ان ارقام مشاهدات اليوتيوب تضيف لمنتجيها ومطربيها فقط ماديا ، لكن ليست هي المعيار الاساسي والاهم لنجاح الكليبات والاغنيات .

واوضح انه استمع لاغنيات طرحت في صيف 2020 مؤخرا لكن لم يتوقع انها حققت ملايين المشاهدات لهذه الدرجة لانها غير مسموعة في الشارع بقوة مثل اغنيات اخرى .

محمود عبد الستار : تنفق عليها إعلانات ممولة تجاريا منذ أول أسبوع لطرحها

وقال منظم الحفلات محمود عبد الستار ان هذه اعلانات ممولة مدفوعة من الشركات التجارية وشركات الاتصالات المختلفة ، منذ اول اسبوع لطرح هذه الاغنيات فمثلا روتانا تنفق اعلانات ممولة لتامر حسني والعسيلي وعمرو دياب تنفق فودافون على اغنياته لزيادة مشاهداتها مثل كليبات اماكن السهر ويابلدنا ياحلوة .

واوضح ان هذه الاعلانات ليست لها علاقة بمستوى وجودة الاغنيات ابدا ، كما يتصور الكثيرين .

ولفت الى ان اي اغنية لمطرب معين طرحت في صيف 2020 ، لم يتم دفع اعلان ممول لها لم تزيد مشاهداتها عن مليون لانها غير ممولة تجاريا مثل الاغنيات التي حققت ملايين المشاهدات مثل اماكن السهر واختراع وبالبنط العريض وغيرها التي تخطت 50 مليون مشاهدة حتى الان .

محمد علي سليمان : الأغنيات لا تحمل قيمة فنية ولا يصح الترويج لها إعلانيا

ويرى الملحن محمد علي سليمان ان الاغنيات لو كانت ذات قيمة فنية وبجودة كبيرة لما كان حدث هذا الاهتمام لهذه الدرجة بارقام المشاهدات على يوتيوب .

واكد ان نجاح العمل الفني يقاس بانه لايفرض على الجمهور كاعلانات تجارية طيلة الوقت ، مشيرا ان الاغنية لايصح ان تصل للناس بهذه الصورة ابدا .

ونوه ان الاغنيات لايجب تسويقها بهذه الصورة ابدا للمستمعون ، موضحا ان الفن لايجب ان يستغل تجاريا بهذا المستوى .

وتابع ان الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الفن للجمهور شيئا خاطئا ، لان الفن يجب ان يكون طبيعيا حينما نقدمه للناس ، ولو اردنا استغلال وسائل حديثة لايصاله للجمهور يجب ان يكون هذا الاستغلال ليس بهدف تحقيق مكسبا ماديا فقط وانما لطرح اعمال فنية ذات مستوى وقيمة فنية حقيقية تعيش لسنوات في اذهان الناس .