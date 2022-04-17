عمرو دياب وتامر حسني وأحمد عز بأكثر من إعلان وياسمين تخطف الجمهور

يقدم النجوم أكثر من إعلان تجاري في شهر رمضان الكريم وتحقق هذه الإعلانات مشاهدة كبيرة منذ أول أيام شهر رمضان لكن حظي إعلان النجمان ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز مشاهدة كبيرة

يقدم نجوم الفن في شهر رمضان إعلانات مختلفة للجمهور على مختلف القنوات الفضائية، مثل كريم عبد العزيز ويسرا وكريم فهمي وحكيم وغيرهم، لكن يحظى بالنصيب الأكبر من هذه الإعلانات في الموسم الرمضاني 2022 النجوم عمرو دياب وتامر حسني وأحمد عز ومحمد منير أيضا.

ويقدم هؤلاء النجوم أكثر من إعلان تجاري في شهر رمضان الكريم، وتحقق هذه الإعلانات مشاهدة كبيرة منذ أول أيام شهر رمضان، لكن حظي اعلان النجمان ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز مشاهدة كبيرة منذ اللحظة الأولى لعرضه لأسباب مختلفة وإعلانات أخرى لم تحقق مشاهدة كبيرة أو إقبال جماهيري، نرصد ذلك في التقرير التالي.

ماجدة خير الله: أفضل إعلان لكريم وياسمين عبد العزيز في رمضان

قالت الناقدة ماجدة خير الله للمال، إن إعلانات شهر رمضان هذا العام عبارة عن تجميعة لفنانين كثيرين معا مثل إعلان زيد بوجود يسرا ونيلي كريم وإليسا وتامر حسني وغيرهم.

أو إعلانات لفنان لأكثر من منتج مثل عمرو دياب أو أحمد عز أو تامر حسني ، بشكل يجعل المشاهد مشتت عن اي منتج يريد هذا الفنان الاعلان عنه ، مؤكدة الفنان حينما يقدم عملين دراميين في موسم واحد يحرق نفسه فنيا ، فما بالنا بتقديم فنان أكثر من اعلان في شهر رمضان فذلك يصبب الجمهور بتشتت كبير .

وأكدت خير الله ان افضل اعلان في شهر رمضان حتى الان ، هو الذي تقدمه الفنانة ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز فهو أكثر اعلان حقق مشاهدة كبيرة في رمضان هذا العام ، فتميز بخفة دمه وعفويته وكونهما مناسبين لبعضهما جدا في الاعلان وبينهما كيمياء كبيرة .

محمود قاسم : اعلانات ياسمين عبد العزيز وعمرو دياب الأفضل

وعلق الناقد محمود قاسم ان الاعلانات في شهر رمضان أصبحت كثيرة جدا ، واغلبها لكسب نجومية كبيرة لكثير من الفنانين لكن بعضها طويل زمنيا .

ولفت الى ان اعلان ياسمين عبد العزيز كان مميزا ، وكذلك اعلان البريد المصري لعمرو دياب والنوستالجيا في اعلان هند صبري واحمد السقا وهشام عباس أيضا كانت مميزة .

واشار الى ان هذه الاعلانات برغم تميزها وجودتها وتكلفتها المادية العالية ، الا انها تتسبب أحيانا في تشتيت المشاهد عن العمل الدرامي الذي يتابعه في في وقت معين سواء بعد الافطار أو قبله من كثرتها .

سمير الجمل : لايمكن تصديق ان معظم اعلانات شهر رمضان عبارة عن كومباوندات

ويرى الناقد الفني سمير الجمل أن اعلانات شهر رمضان أصبحت أعمال فنية مستقلة لهؤلاء الفنانين .

أكد ايضا ان اعلان عمرو دياب الذي قدمه للبريد المصري هو عبارة عن دعاية كبيرة له وليس للبريد المصري ، لافتا ان اختيار النجم لملابسه والشكل الذي يظهر به للجمهور جزء من دعايته وتعلق الناس به وذلك سبب نجاح نجم كبير مثل محمد منير .

وتابع انه لايمكن تصديق ان معظم اعلانات شهر رمضان عبارة عن كومباوندات واموال تنفق ببذخ شديد ، والامر تعدى مرحلة ودرجة السبوبة في رمضان .

ولفت إلى أن مخرج الاعلانات الذكي هو الذي يقدم الاعلان في مدة وجيزة ، مثل الطبيب الماهر يصف روشتة بسيطة للمريض، موضحا أن الإعلانات أصبحت عبارة عن نحت كبير ومفترض اي فنان يشارك في مسلسل وطني مثل كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز لا يقدمون أعلانات أبدا حتى يكون لهم مصداقية مع الجمهور.