عمرو دياب والجسمي وجسار يطرحون أغنيات في صيف 2020

طرح بعض المطربين في مصر والوطن العربي مؤخرا أغنيات سنجل جديدة تناسب موسم الصيف 2020، وأبرزهم عمرو دياب وحسين الجسمي ووائل جسار وكارمن سليمان وإيهاب توفيق.

فقدم دياب لجمهوره أغنية جديدة بعنوان “أماكن السهر” بطريقة الفيديو كليب وقام بتصويره مع المخرج طارق العريان وظهرت فيه الفنانة دينا الشربيني، من كلمات تامر حسين وحقق مشاهدة جيدة .

كما طرح الفنان حسين الجسمي اغنية جديدة ايضا بعنوان” البنط العريض” كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي لتوما وحققت نجاحا كبيرا على يوتيوب تخطت 10 ملايين مشاهدة ، وقدم الفنان محمد حماقي اغنية “هو ده حبيبي” كلمات تركي آل الشيخ .

كذلك طرح الفنان اللبناني وائل جسار اغنية بعنوان “حلم حياتي” وتميزت بطابع رومانسي عاطفي، وذلك في أحداث الفيلم السينمائي الجديد ” توأم روحي” بطولة حسن الرداد وامينة خليل ، ورامي صبري اغنية ” خطيرة ” والفنان المغربي سعد المجرد اغنية ” عدى الكلام” كلمات الشاعر ايمن بهجت قمر وتوزيع توما .

وقدم الفنان ايهاب توفيق اغنية جديدة ” هيا دنيا” كلمات عوض بدوي وألحان الراحل اشرف سالم وتوزيع احمد عادل وطرحها بطريقة” فيديو لايريكس” فقط ، وقدم الفنان محمد فؤاد اغنية جديدة ” شكوى الى الله” وتعاون فيها مع الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب.

علي عبد الفتاح : عمرو دياب قادر على التجدد باستمرار والجسمي حقق فارقا باغنيته الجديدة

قال علي عبد الفتاح المسؤول الاعلامي بشركة مزيكا انه شيئا ايجابيا ان تعود الحركة الموسيقية لنشاطها بعد توقف تام خلال الاشهر الماضية نظرا لوجود ازمة فيروس كورونا بالبلاد .

واضاف انه حتى الان لايمكن الحكم على مستوى الاغنيات التي طرحت من خلال المطربين في موسم الصيف الحالي لعام 2020 ، نظرا لاننا مازلنا في منتصف الموسم ويمكن الحكم بشكل قاطع في نهايته الفترة القادمة .

ولفت ايضا الى ان اغنية الفنان حسين الجسمي حققت فارقا في كم مشاهداتها على يوتيوب عن باقي الاغنيات المطروحة من جانب كثير من المطربين ، وذلك يشير لنجاح اغنية “بالبنط العريض” للجسمي برغم ان عدد المشاهدات ليس هو المقياس الحقيقي والفعلي لنجاح العمل الموسيقي او الفني الاهم ان يحقق صدى مع الجمهور في الشارع المصري والعربي .

وأوضح عبد الفتاح كذلك ان هناك مطربين قادرون على التجدد والتطور باستمرار في المرادفات والألحان والشكل الذي يظهرون به لجمهورهم مثل عمرو دياب فهو مختلف ومتطور دائما ومواكب لما يحدث في السوق دائما وينتظر الجمهور منه أي جديد، وهناك آخرون حتى الان يكررون نمط اغنياتهم وموسيقاهم وذلك اثر على نجوميتهم ونجاحهم لدى الجمهور السنوات الأخيرة .

صلاح عطية:هناك ألفة بين الجسمي والجمهور المصري

وقال الشاعر الغنائي صلاح عطية إن أغنيات موسم الصيف الحالي الأشهر فيها ” بالبنط العريض” لحسين الجسمي لأنه اصبح هناك ألفة كبيرة بينه وبين الجمهور المصري تحديدا ويتفاعل بقوة مع اي جديد فني له .

وأكد أن اغنية رامي صبري الجديدة “خطيرة ” لا تقارن في مستواها الفني باغنياته السابقة ” حياتي مش تمام” و” اهد الدنيا “، واغنية عدى الكلام لسعد المجرد قدم فيها حالة فنية جميلة وهي المرة الاولى التي يغني فهيا باللهجة المصرية لكنه يعي جيدا كيف ينجح .

وتابع قائلا إن عمرو دياب متطور دائما واغنية أماكن السهر حينما طرحت ” اوديو” كانت عادية نوعا ما لكن حينما ظهر الكليب الخاص بها ساهم في زيادة قوة ومستوى الاغنية واقبال الناس عليها بسبب بهجة الكليب وظهور دياب والكاريزما التي يتمتع بها مع جمهوره طيلة السنين الماضية .

ونوه عطية إلى أن اي مطرب لم ينجح في أغنياته الجديدة المطروحة حاليا يرجع لانه لم يجتهد بالقدر الكافي بالإضافة انه لم يستطع تطوير نفسه فنيا ومازال يسير على اسلوبه القديم في ألحانه وموسيقاه، لأن المطرب مفترض ان يجدد في اغنياته والأمر ليس بقوة الصوت لكن بذكاء الفنان وما يقدمه للجمهور.

زوم: أغنيات عمرو دياب مميزة والأعمال تناسب مود موسم الصيف

وأعرب الموزع الموسيقي زووم عن كون هذه الاغنيات التي تم طرحها مؤخرا في موسم الصيف الجاري جيدة خاصة اغنيات عمرو دياب يابلدنا ياحلوة واماكن السهر ايضا حققت تفاعلا كبيرا مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي .

ويضيف ان معظم الاغنيات المقدمة الايام الحالية مميزة ، منها ايضا اغنية حسين الجسمي ” بالبنط العريض” لكنها حققت نجاحا دعائيا بصورة كبيرة وليس جماهيريا بنفس الدرجة .

واستطرد ان هذه الاغنيات تتميز بطابع الفرحة والإيقاعات بدرجة كبيرة ، لتعبر عن مود الجمهور في موسم الصيف لاسيما بعد المرور بفترة صعبة الاشهر الماضية بسبب فيروس كورونا .