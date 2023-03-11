عمرو دياب لعمرو أديب: «مالكش دعوة بأغنية سينجل»

استضاف الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” عبر شاشة إم بي سي مصر الساعات الماضية النجم عمرو دياب على هامش مشاركته في حفل “ذكريات” الذي أقامته المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض لتكريم الموسيقار هاني شنودة عن مسيرته الفنية الموسيقية الطويلة.

وأعرب عمرو أديب عن إعجابه بأغنية “سينجل” التي طرحها عمرو دياب مؤخرا فرد عليه الأخير” هي أغنية ظريفة ملكش أنت دعوة بيها دلوقتي”.

وتحدث عمرو دياب خلال لقائه أديب عن الطريقة التي يفكر بها في توقيت طرح أغانيه قائلا: “أنا عايز أشتغل علطول وأنتج وأنزل أغاني، ده مش مرتبط بألبومات، بحاول أصحى كل يوم أشتغل، ولو طلع منتج حلو أقدمه للناس”.

ووجه عمرو دياب رسالة لجمهوره قال فيها: “أشكرهم لأنهم واقفين معايا كل الوقت ده، ويا رب أكون عند حسن ظنهم، وهفضل طول الوقت أشتغل عشانهم”.