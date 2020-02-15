عمرو دياب عن انتشار «المهرجانات» : أمر عادي وراضي باللى أنا فيه ومبصش لغيري

وتصدّر الألبوم الجديد للهضبة "سهران" قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في مصر على موقع "توتير"، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، بدءاً من لحظة إعلان "الهضبة" عن صدور الألبوم قبل أيام

قال الفنان عمرو دياب المعروف باسم الهضبة، إن انتشار أغاني المهرجانات في الفترة الماضية تستوعبه الجماهير من المستمعين وأمر عادي موضحا أن الساحة كبيرة ويحتاج الجمهور لأشكال فنية مختلفة ومتنوعة

جاء حديث دياب في مداخلة هاتفية مع برناج الحكاية على قناة إم بي سي مصر حيث رد على استفسار مقدم البرنامج عمرو أديب حول إذا ما كان الانتشار سببه مشكلة في ذوق الجماهير.

وقال الهضبة: “الساحة كبيرة واختلاف الاشكال الموسيقية كبير وعادي ومكنش عندي ده مهم والجمهور محتاج حاجات مختلفة وبقالي 35 سنة شوفت حاجات كتير، وراضي باللى أنا فيه ومبصش لغيري”.

وأكد دياب أن نجاحه في تصدر ألبومه الجديد للترند على مواقع التواصل سببه قربه من الناس.

وقال: “بحاول أشوف ذوق الجمهور وعندنا أزواق مختلفة وجمهوري له حق عليا أعمله شئ جديد كل شويه وهفضل أعمل ألبومات لحدما أبطل خالص”.

وتصدّر الألبوم الجديد للهضبة “سهران” قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في مصر على موقع “توتير”، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، بدءاً من لحظة إعلان “الهضبة” عن صدور الألبوم.

ويتضمن ألبوم عمر دياب الجديد 14 أغنية، من إنتاج شركته “ناي”، تعاون فيها مع عدة شعراء، وملحنين، وموزعين، فيما كان النصيب الأكبر من التعاون مع “الهضبة” في الألبوم الجديد، للملحن عزيز الشافعي، الذي لحنّ له لأوّل مرة5 أغنيات، بما فيها “سهران”.

