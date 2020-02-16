عمرو دياب تاريخ حافل من الألبومات (سلسلة زمنية)

أطلق دياب ألبوم " سهران " من أيام قليلة، وهو الألبوم رقم 37 في تاريخ الهضبة

يعد عمرو دياب واحد من أشهر مطربي الوطن العربي، و”الهضبة” هو الاسم الذي أطلق عليه ليعلن ميلاد مطرب يقف صامدا رغم مرور السنوات، مصحوبا بألبومات بيعت بالملايين، وترجمت العديد من أغنياتها للغات عدة بينها الإنجليزية والبرتغالية.

وارتبطت شرائط دياب بالمصايف في مصر، فكان يختار واحد من شهور الصيف كل عام ليطرح ألبومه، مما جعل هناك نوستالجيا واضحة بين أغانيه القديمة وذكريات المصيف عند محبيه .

ولا يتواني مستمعو عمرو دياب عن سماع أغنياته القديمة، فهناك أغاني محفورة في ذاكرة الجمهور منها تملى معاك ، و شوقنا ، ورجعت من السفر ، بناديك تعالا ، والليلادي … وغيرها من الأسماء التي أطلقها دياب على أغانيه قرابة ثلاثين عاما.

واستطاع الهضبة الحصول على جائزة ” ميووزك أوورد ” مرات عدة طوال مشواره الفني، كما أنه قدم أنواع موسيقي وألحان جديدة جعلت هناك العديد من المطربين الذي ساروا على نهجه فيما بعد لكنه لم يلقوا نفس نجاحه .

عمرو دياب يطلق «سهران» رغم هوجة المهرجانات

وتعتبر ألبومات عمرو دياب محركة دائما للمياة الراكدة، فهو مغني استثنائي لم يرضي سوي بالصعود الثابت نحو نجومية بحافظ عليها بذكاء شديد، فهو قليل اللقاءات الصحفية ، لا يتحدث في السياسة ، ولا يدخل نفسه في أيه خلافات جانبية ، مما جعله يسير بخطي ثابتة وواثقة طوال مشواره الفني .

ومع هوجة المهرجانات التي انطلقت في الفترة الأخيرة وظهور مغنيين يصعدون التريند بسرعة وعلى رأسهم حسن شاكوش، لم يتوان الهضبة في إصدار ألبومه في وسط هذه الهوجة الشديدة .

ليعلن أن جمهوره شريحة صامدة تقف بجواره مهما كان التريند .

أطلق دياب ألبوم ” سهران ” من أيام قليلة، وهو الألبوم رقم 37 في تاريخ الهضبة .

ووسط العدد الكبير من الألبومات، الذي يهتم عمرو دياب بطرحها سنويا بين ألبوم أو اثنين، نرصد أهم 25 ألبوم لدياب على جمهوره ليسترجعوا ذكرياتهم مع أغانيه ، ويتذكروا المواقف الرتبطة بتواريخ صدور هذه الألبومات .

وأيضا يدندون بعضا من كلمات أغنيات عمرو دياب المحفوظة لدي شريحة كبيرة من المصريين .

وتعبر السلسلة الزمنية عن تطور ألبومات الهضبة من سنة 1983 إلى 2020 .